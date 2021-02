Když 45letého zastupitele Hronova Libora Lelka převáželi z náchodské nemocnice do Kyjova, honily se mu hlavou různé myšlenky. Srazil ho koronavirus. Měl horečky, špatně dýchal a byl slabý. Pak ale přišla ještě větší rána. Na následky koronaviru mu zemřel otec a dědeček jeho manželky. "Bylo to těžký, když mi nejbližší odcházeli a já ležel bezmocně 200 km daleko,“ smutní Libor Lelek z Velkého Dřevíče.

V úterý večer Záchranná služba se svým vozem Fenix převezla z Náchodské nemocnice část pacientů s Covid-19 do jiných nemocnic v republice. | Foto: Deník / Michal Fanta

Na začátku února měl pozitivní test na covid-19. Tehdy ještě zdaleka netušil, jak intenzivně se nemoc promítne do jeho života. „Myslel jsem si, že jsem mladý chlap, že mě to tak nesejme, ale opak byl pravdou. Zasáhlo to silně celou naši rodinu.“