Tradičně byl i letos nejmenší zájem o volby v Broumovském výběžku - z pěti obcí s nejmenší účastí v okrese jsou z tohoto regionu hned čtyři. Naopak příležitost ovlivnit výsledek voleb lidé nejvíce využívají ve obcích na Červenokostelcku. Tři obce (Mezilečí, Slatina a Červená Hora) ležící v podstatě v sousedství vzdálené od sebe v jednotkách kilometrů obsadily co do volební účasti v okrese první tři místa.

Pět obcí s nejvyšší volební účastí:

1. Mezilečí 80,87%

2. Slatina nad Úpou 80%

3. Červená Hora 79,63%

4. Přibyslav 79,38%

5. Nový Hrádek 79,13%

Pět obcí s nejmenší volební účastí:

1. Broumov 56,27%

2. Otovice 58,16%

3. Hynčice 58,55%

4. Jaroměř 59,04%

5. Meziměstí 60,39%

Náchodsko bude mít mít v poslanecké sněmovně opět dva zástupce



Náchodska - Do lavic v poslanecké sněmovně zasednou i v dalším volebním období dva úspěšní kandidáti z náchodského okresu. Zatímco Jan Birke (ČSSD) po letech končí, tak jeho kolega z náchodského zastupitelstva Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL, 44 let, ve sněmovně od října 2013) pokračuje v zákonodárné pozici i v dalším volebním období. Druhou zvolenou poslankyní z Náchodska je krajská zastupitelka Jana Berkovcová z Nového Města nad Metují (ANO, 51 let, vedoucí metodička pro vzdělávání).