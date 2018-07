Třídíme s Nikitou: Děti stvořily třídícího superhrdinu

Nové Město nad Metují – Už po jedenácté se školy zapojily do soutěže „Třídíme s Nikitou.“ Jejich letošním úkolem bylo vytvořit třídícího superhrdinu, prostřednictvím kterého děti učí sebe i své okolí správně třídit a nakládat s odpady. Slavnostní vyhlášení proběhlo v Zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem.

O vítězi soutěže, jehož pestrobarevným maskotem je od samého začátku modrožlutý papoušek ara jménem Nikita, rozhodovala originalita, poutavost příběhu, výtvarné zpracování příběhu i myšlenka poslání superhrdiny.



Nejlépe si s tímto úkolem podle poroty poradily děti ze ZŠ Nové Město nad Metují – a to s projektem „Třídidlo“. V jejich vyprávění se superhrdina zrodil na skládce, protože ho již unavovalo se dívat, jak je lidem jedno, že znečišťují životní prostředí. Třídidlo chce lidstvo naučit lépe zacházet s planetou Zemí. Na vítězném díle pracovalo osm dětí z osmého ročníku školy pod vedením Jany Besedové: „Soutěže jsme se už v minulosti účastnili, byli jsme několikrát druzí, jednou jsme vyhráli. A rozhodli jsme se to zkusit po několika letech znovu. Děti na projektu pracovaly samostatně v hodinách výtvarné výchovy, některé sepisovaly příběh, jiné vymýšlely motto a další se zapojily do výtvarného zpracování.“



Účelem soutěže je podnítit v dětech zájem o třídění a recyklaci odpadů, ale také rozvíjet jejich kreativitu, tvůrčí činnost i představivost. Také proto měli žáci základních škol za úkol vytvořit a výtvarně ztvárnit superhrdinu, vymyslet mu motto a sepsat jeho příběh. Do soutěže se zapojilo 115 žáků z celého Královéhradeckého kraje, porota rozhodovala o 15 soutěžních pracích.



„Žijeme v době, kdy by třídění odpadů a jeho recyklace mělo být samozřejmostí. Měli bychom si uvědomit, že pro naši přírodu a nás všechny je to cesta ke zdravému životu. Jsem nadšený z toho, jak nás děti každý rok překvapují svým neotřelým pohledem na třídění odpadů a jak umí i v takové, na první pohled „špinavé“, činnosti najít skoro až pohádkové kouzlo,“ komentoval výtvory dětí Karel Klíma, člen Rady Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství.



I druhé místo zůstalo na Náchodsku a patří dětem z druhého a třetího ročníku školy ve Zbečníku. Žáci tohoto do soutěže poslali příběh superhrdiny Luxíka. Podobá se kocourovi, místo tlapek má ale hadice od vysavače. „Vše je dílo dětí. Každé z nich přišlo s nějakým nápadem a svým příběhem, děti pak samy mezi sebou vybíraly ten nejlepší. Autory příběhu jsou třeťáci, ostatní je dílem žáků z druhé třídy. A Luxíka vymyslet Dan,“ popsala cestu ke stříbrnému místu vedoucí práce Marcela Odvářková.



„Všechny vítězné práce v srpnu a září vystavíme ve vstupních prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, takže si je každý bude moci prohlédnout,“ informoval Jiří Záliš, regionální manažer společnosti Eko-Kom, a také prozradil, o co vlastně děti soutěžily. „Všichni dostávají věcné ceny, mají možnost prohlédnout si zoologickou zahradu a vítězný tým v jejím areálu dokonce stráví dva dny, včetně přenocování.“