Tropická charitativní pouť opět bavila i pomáhala

Prodavači potravinářského zboží Prodavač/ka maso, uzeniny, lahůdky - NÁCHOD. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Jedná se o řeznictví Procházka (PMU CZ, a. s.), v prostorách Kauflandu ve městě NÁCHOD. , , Pracovní náplň , • prodej masa , • příprava a prodej uzenin, lahůdek a pečiva , • manipulace se zbožím , , Požadujeme , • vyučení v oboru (prodavač nebo řezník) výhodou , • chuť do práce , • nezaučené zaučíme , , Nabízíme , • pracovní poměr na dobu neurčitou s pravidelně vyplácenou mzdou , • bonusy za plnění tržeb, zaměstnanecké nákupy, stravenky , • kreativní práci s lidmi s možností postupu , , V případě zájmu se v dopoledních hodinách zastavte přímo na prodejně, nebo svůj životopis zašlete na mzofova@prochazka.cz.. Pracoviště: Pmu cz, a.s., pracoviště náchod, ul. polská, Polská, č.p. 379, 547 01 Náchod 1. Informace: Michaela Zofová, +420 727 901 088.

Provozní zámečníci, údržbáři PRACOVNÍK/-ICE ÚDRŽBY - MECHANIK/-ČKA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou, po zapracování možnost prodloužení na dobu neurčitou. Jednosměnný provoz, pracovní doba od 06:00 hod. Nástup možný ihned., Zaměstnanecké výhody: finanční benefity formou cafeterie, možnost nákupu výrobků za sníženou cenu, každý měsíc balíčky z výrobků společnosti, podnikové dotované stravování, penzijní připojištění. , Kontakt - Mgr. Belančinová Katarína; tel.: 491 419 418 (Po-Pá od 06:00 hod. do 14:30 hod.), e-mail: personalni@skalican.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Skaličan a.s., Zelená, č.p. 226, 552 03 Česká Skalice. Informace: Katarína Belančinová, +420 491 419 418(Po-Páod06:00hod.do14:30hod.).

Prodavači stavebnin a příbuzného materiálu PRODEJCE/-KYNĚ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned., , Náplň práce: příjem a nacenění zboží, kontrola spotřební doby zboží, zadávání položek do firemního systému; vystavuje potřebné doklady - dodací listy k fakturaci (prodejka, dodací list, faktura, převodka výdej); objednání zboží na prodejnu/do skladu; doplňování zboží do regálů, katalogů do stojanů; prodej vybraného zboží zákazníkům podle jejich potřeb a požadavků; poskytnutí odborného poradenství zákazníkům; nabízení doplňkových služeb - odvoz zboží na stavbu; vyřízení reklamací špatně dodaného nebo nekvalitního zboží; administrativní činnosti spojené s chodem prodejny., , Kontakt zasláním životopisu na e-mail: briza@stamont.eu. Pracoviště: Stamont cz s.r.o. - pracoviště náchod, U Cihelny, č.p. 2052, 547 01 Náchod 1. Informace: Pavel Bříza, +420 775 775 729,497 770 695.