Spoře odění turisté šplhali na vyhlídková místa s vyplazenými jazyky a vyprahlé cestičky dávaly pocit ještě většího sucha v ústech. V Adršpachu měl začátek letních prázdnin klidné tempo. Na parkovištích byl dostatek volných míst, u vstupu se utvořila fronta vždy jen na chvíli, když náhodou přijel zájezdový autobus.

„Konec školního roku a začátek prázdnin míváme klidnější a také počasí udělalo svoje. Všichni se tady shodujeme, že jen blázen vyrazí v takovém horku na túru do skal. Většina lidí asi raději volí koupaliště, řeky a bazény, což je určitě rozumnější,“ komentovala poklidný víkendový provoz vedoucí adršpašského informačního centra Beata Radoňová. Připustila také, že se na návštěvnosti mohly podepsat i květnové dny volna, kdy do skal zamířilo velké množství lidí a média o tom neustále informovala. „Stále cítíme dozvuky z května. Návštěvníci se předem telefonicky ptají, jestli nebude nával a zajímají se, zda v sousedním Polsku nemají svátky. Na otázku ohledně množství polských turistů už jsem poměrně alergická a odpovídám, že sem jezdí samozřejmě i Němci, Rusové a řada dalších cizinců,“ vysvětlila Beata Radoňová a dodala: „Návštěvnost je nárazová. Když lidé vědí, že jedou do nejnavštěvovanější lokality v České republice, musejí trochu počítat s tím, že tam nebudou sami.“

Jezírko není koupaliště

Provozovateli okruhu v Adršpachu nepřidělává v těchto dnech vrásky na čele množství turistů, ale jejich neukázněnost. Přestože platí striktní zákaz koupání v zatopeném lomu hned za vstupem do skal, lidé ho nerespektují. Po 18. hodině, kdy strážci oblast přestávají kontrolovat, se jezírko mění na koupaliště. „Přes den se to řeší domluvou, ale na některé lidi to neplatí a strážci jim občas už musí dát pokutu. Koupání v jezírku je opravdu každoroční letní problém,“ posteskla si vedoucí infocentra. „Spousta návštěvníků si chce procházku ve skalách užít a relaxovat, ale když přijdou navečer a všude kolem jezera štěkají psi a křičí děti, navíc se to hodně rozléhá, je to nepříjemné,“ potvrdila a apelovala za větší ohleduplnost k ostatním i přírodě.