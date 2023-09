/FOTO/ Grande finale se blíží! 45. ročník Festival české komedie dnes večer napíše poslední kapitolu. Po 19. hodině se v novoměstském kině odtajní, jaký z jedenácti přihlášených soutěžních snímků nejvíce zaujal porotu, a ve kterém filmařském hrnci se uvařila nejúspěšnější divácká komedie.

Pátý festivalový den před kinem nejen pro děti zahrála kapela Bombarďák a po ní zahráli a zazpívali Kuba Kubín a Tom Slánský. Na plátně se promítaly snímky Buko a Můžem i s mužem, nechyběly besedy s tvůrci a herci. | Foto: Tomáš Menec

A jak vypadá žebříček smíchu v polovině festivalu?



Vánoční příběh 24,67 %



Život pro samouky 17,3 %



Můžem i s mužem 17 %



Grand prix 15,72 %



Buď chlap! 13,75 %



Ostrov 11,53 %



Za vším hledej ženu 10,8 %



Buko 10,84 %



Děti Nagana 5,78 %



Cool girl! 3,5 %

Ve čtvrtek pátý festivalový den navázal na šňůru prosmátých projekcí a protančených střevíců. Před kinem nejen pro děti zahrála kapela Bombarďák a po ní zahráli a zazpívali Kuba Kubín a Tom Slánský. V doprovodném programu byl také rodinný kahoot kvíz o festivalové ceny a dopolední promítání pro dětské diváky.

Prvním čtvrtečním soutěžním snímkem byl film Buko vyprávějící příběh ženy, která dostane nečekaný dar - živého koně. Jenže ona se koní bojí… Stěžejní je postava Jarmily v podání Anny Cónové, svoji příběhovou linku ale nachází i autistická dívka Tereza (Martha Issová). Herečka dokonce za tuto roli převzala ocenění Český lev. „Martě se postava Terezy podařila nastavit tak, že je výpovědí o světě, v jakém autisté žijí. Situace jsou komické, ale nejde o výsměch,” upozornil Martin Kubačák.

Festival komedie míří do finále: Vánoční příběh sesadil z čela Život pro samouky

Film doprovodila také vedoucí produkce Hana Rabenhauptová: „Byly to pro nás vlastně krásné prázdniny v krásném prostředí Bořejova. Snad mohu prozradit, že režisérka Alice Nellis si to místo oblíbila natolik, že si nedaleko pořídila chalupu,” prozradila Rabenhauptová kromě toho, co její pracovní pozice obnáší. „Role produkční znamená, že musíte zajistit, aby všechno a všichni byli tam, kde mají v přesný čas být. To se týkalo třeba i koně nebo koz, které jsem vodila na natáčení. Už mi pak říkali KoKo, koordinátorka koz,” pobavila novoměstské publikum ještě jednou. Na Hrnec smíchu ale ani tak film nedosáhne. Prosmáto bylo 10,4 procent promítacího času.

Během covidu natáčeli dva týdny zavření ve vile

Druhým snímkem ucházející se o smích diváků byla komedii vycházející z úspěšné divadelní hry Můžem i s mužem. Promítání doplnili naživo dva herci - Tomáš Slavíček a Milan Enčev, kteří publiku popsali, jak vypadalo natáčení v době mezi dvěma covidy. „Představte si partu lidí, navíc herců, zavřených 14 dní v jedné vile. Zní to jako reality show a ona vlastně tak trochu byla. Film vznikal skutečně tak, že nás zavřeli do jedné vily, a tam se točilo,” přiblížil natáčení Enčev. „Natáčení bylo skutečně avantgardní a avantgardní je i ten film,” doplnil Slavíček, který v tandemu se svým hereckým kolegou při besedě diváky opravdu pobavili. „Kdyby se letos udělovala cena za nejprosmátější besedu po filmu, byl by vítěz jasný. Bohužel ale taková cena letos předána nebude," uvedl ředitel festivalu Zdeněk Krákora. „Mimochodem cena za nejprosmátější besedu jednou udělena byla a odnesla si ji Denisa Nesvačilová za besedu po filmu Přes prsty. Nutno dodat, že nešlo o cenu odborné poroty, ale spíš cenu pořadatelskou," doplnila mluvčí festivalu Kateřina Toholová. Přestože procento smíchu nebylo malé (diváci prosmáli přes 17 procent času), tak ani do rukou tvůrců filmu Můžem s mužem Hrnec smíchu nepoputuje.

Dnes večer celý festival od 19. hodin vyvrcholí. Předávat se budou ceny odborné poroty, ceny divácké v podobě zmiňovaného Hrnce smíchu a ceny pořadatele festivalu (za nezapomenutelné role v komediálních filmech) - tu si osobně převezme Luděk Sobota. O cenu diváckého smíchu zabojuje poslední film - Přání k narozeninám.

Dnešní program:



Koncert na terase Kina 70 (pátek 17:30 - zdarma)

Kapela Crossroad z Jaroměře se věnuje interpretaci amerického blues a blues-rocku.



Přání k narozeninám (pátek 15.9. v 19 hodin - vyprodáno)

Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. Tedy až do letošních narozenin. Její syn Petr má na tenhle rok jiné plány, a tak před rodinou předstírá nemoc. Letos chce totiž poprvé strávit narozeniny se svým přítelem Karlem, který má narozeniny ve stejný den. A Karel je pro zbytek rodiny Petrovým dlouho skrývaným tajemstvím.