Paní Anna stejně jako drtivá většina Ukrajinců nevěřila, že by se něco takového mohlo stát. „Ze začátku jsme všichni doufali, že to všechno rychle skončí. Boje se ale stupňovaly a nebylo už na co čekat, tak jsme se rozhodli utéci a 2. března jsme vyrazili na cestu. Sem jsme dorazili 8. března,“ říká sympatická blondýnka, která se učila kuchařkou a má i masérskou praxi. Řidič, jehož syna paní Anna vzala se svými chlapci do Čech, natankoval plnou nádrž, naplnil kanystry a vyrazili na západ. „Cestou nebylo prakticky možné si něco nakoupit, benzinky byly úplně vyprodané,“ popisuje dlouhou cestu do bezpečí.

Když dorazili ke Kyjevu ocitli se na hranici pásma bojů. „Zastavili nás ukrajinští vojáci a museli jsme spolu se stovkami dalších strávit noc v autě. Nesměli jsme svítit, nastartovat abychom si přitopili a museli jsme mít vypnuté i mobily. To bylo asi nejhorší okamžik, protože jsme viděli létat rakety a nebe bylo červené od výbuchů,“ popisuje mrazivou dlouhou noc, která trvala od 8 večer do 7 ráno. „Ráno nám povolili zase vyrazit a po celodenní jízdě jsme dorazili na hranice na přechod Malý Bereznij. Tam se řidič rozloučil s mladším synkem a vyrazil zpět bránit zemi. „Dostal propustku z armády na čtyři dny, aby nás mohl odvézt. A když se vrátil, šel hned bojovat,“ posmutní a slzy se ji objeví v očích při vzpomínce na jen pár dní starou tragédii. „Naši známí také chtěli odjet pryč. Nasedli do auta a vyrazili a jejich auto skončilo rozstřílené… Nedojeli,“ rozpláče se. „A takových případů je více…“

Zdroj: Archiv

Doma nechal maminku a bratra, který bojuje. Je s ním sice ve spojení, ale moc informací nemá. „Nemůže mi ale moc říkat,“ je si vědoma, že vojenské informace pro civilisty nejsou určené.

Na junácké Chatě Pod Bobří skálou zůstanou uprchlíci jen pár dní. „Je to tu pro ně jen přechodné ubytování. Když si vyřídí všechny doklady, tak je pak umisťujeme do bytů, které nabízejí lidé popřípadě města a obce,“ vysvětluje vedoucí skautského oddílu Martin Sajfríd, že chata slouží jako útočiště první pomoci hned po příjezdu. „První váleční uprchlíci našli už ubytování v Polici nad Metují a někteří už mají sehnanou i práci,“ říká skaut, že nemají tendenci pobírat sociální dávky, ale spíš se shánějí po zaměstnání. „Jsou vděční, že mají kde být a nechtějí nás dál nijak využívat.“ Plánované rezervace na využití oblíbené chaty muselo jít stranou. „Máme to tu zablokované do konce května a pak se uvidí jak dál,“ říká správce chaty, kde je 27 postelí a deset přistýlek, vybavená kuchyň, klubovna a samozřejmě sociálky.

Za 90 let své existence chata zažila už ledacos. Za odpory opata broumovského kláštera byla postavena v roce 1932 a sloužila už tehdy pro utužování mládeže. Za války zde měla základnu Hitlerjugend a po roce 1945 ji získali skauti. Za socialismu chata sloužila jako rekreační objekt OÚNZ a po roce 1990 ji opět získali skauti, kteří ji opravili a zvelebili. Nyní zde další stopu zanechají i mladí běženci z Ukrajiny, kteří se mohou v Broumově zúčastnit schůzek oddílu.

Broumovští skauti ze střediska Šedého vlka mají díky spolupráci s ukrajinskými protějšky aktuální informace kde je co potřeba. "Důležité jsou hlavně, léky, trvanlivé potraviny a elektrocentrály," říká Martin Sajfrid s tím, že poptávka je hlavně po silnějších lécích na bolest, dezinfekci, škrtidlech náplastích, přesnídávek a plenách pro děti a veškerých hygienických potřebách. "Budeme rádi, když dárci budou kontaktovat Václava Janouška (602 685 457), který jejich pomocnou ruku nasměruje tam, kde to je potřeba."