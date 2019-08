Náchodská radnice ve čtvrtek informovala, že v náchodských základních školách se nezahálí ani o prázdninách. Příkladem je třeba ZŠ Plhov, kde stavbaři opravili čtyři třídy. Stavební úpravy spolkly téměř 1,6 milionu korun.

Kvůli festivalu posílí autobusy

Po dobu konání Jiráskova Hronova, tedy od pátku 2. srpna až do soboty 10. srpna, posílí autobusová doprava od večerních hodin až do půlnoci. Jedná se o spoje po 19. hodině, a to do Náchoda, Broumova, Červeného Kostelce, Žďárek, Vysoké Srbské a do Stárkova.

Sběratelské sny Josefa K.

Pokud se třeba dnes chystáte do Muzea papírových modelů v Polici nad Metují, můžete si zde mimo jiné prohlédnout výstavu Josefa Kropáčka, sběratele vystřihovánek a jednoho z největších znalců historie papírového modelářství.