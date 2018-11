U skaních měst výsledky voleb platí, soud zamítl stížnosti

Adršpach, Teplice nad Metují - Přestože od komunálních voleb uplynuly již téměř čtyři týdny, tak teprve před několika dny byly s definitivní platností soudem potvrzeny výsledky voleb ve dvou sídlech, které jsou známy hlavně díky pískovcovým skalním městům.

Volby na Královéhradecku.Foto: Deník/ Michal Fanta

„V Teplicích nad Metují podala fyzická osoba současně žalobu na neplatný výsledky voleb a na neplatnost volby konkrétního kandidáta,“ uvedl tiskový mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Jan Kulhánek, a dodal, že regulérnost voleb krajský soud přezkoumával i v druhé obci ležící u proslulých skal - v sousedním Adršpachu. V obou případech soud tento týden rozhodl v neprospěch stěžovatelů a návrhy na neplatnost hlasování do zastupitelstva Adršpachu a Teplic nad Metují byly zamítnuty.

V Teplicích nad Metují podal stížnost na regulérnost voleb starosta města a lídr kandidátky Milan Brandejs (STAN a Nezávislí) na neplatnost volby kandidáta Blanky Fichtnerové (Změna pro město). Kromě jiného se mu nezdálo, že pozdější vítězka voleb Blanka Fichtnerová přijímala před volbami kandidátní listiny.

„Je to právo protistrany podat žalobu, takže mně nezbývá nic jiného než to respektovat. Musím vyčkat jak soud rozhodne. Nejsem si vědomá, že bych cokoliv porušila,“ řekla ještě před rozhodnutím soudu dlouholetá tajemnice MěÚ Blanka Fichtnerová, která získala ve volbách nejvíce hlasů. Žaloba se kromě jiného opírala o fakt, že Blanka Fichtnerová byla registračním úřadem při přijímání kandidátních listin. „Mám na to zkoušky a pověření, takže v tom nevidím žádný problém,“ říká tajemnice, že registrace kandidátních listin byla její pracovní náplní. Stejného názoru byl i soud a návrh na neplatnost voleb zamítl. „Myslím si, že bych tuto informaci měl jako starosta oficiálně dostat, ale to se nestalo. Proto se k rozhodnutí soudu nemůžu ani vyjádřit,“ odtušil včera starosta Teplic Milan Brandejs.

Ani v sousedním Adršpachu volby nedopadly pro dosavadní vedení radnice vítězně. Zde vznesl žalobu na jejich regulérnost místostarosta Miloš Zahrádko, kterého hlasy voličů naposlaly ani do zastupitelstva. Co ho k podání žaloby vedlo? Návrh odůvodnil tím, že se „…domnívá, že při volbách zastupitelstva obce Adršpach došlo okrskovou volební komisí ke špatnému sečtení hlasů na hlasovacích lístcích. Tím tedy došlo k špatnému započtení hlasů pro jednotlivé kandidáty.“ Toto zcela obecné tvrzení ale podle soudu nesplňovalo podmínku „zvláště významné indicie“ způsobilé vyvolat pochybnosti o správnosti výsledku voleb, a proto návrh na neplatnost voleb soud zamítl.