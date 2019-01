Nové Město nad Metují /U VÁS NA NÁVŠTĚVĚ/ - Zabývat se něčím, co může jedince povznést, obohatit, inspirovat i dozvědět se něco nového a „nevést jen řeči“, tak lze charakterizovat snahu party lidí, kteří se pravidelně scházejí.

Poutá je k sobě stejná touha, zájem, nadšení pro fotografii.

„V době informačních technologií a komunikace pomocí komputerů je vzájemné setkávání lidí velmi důležité. Snad i proto se rozhodli členové Klubu fotografů Nové Město nad Metují, kteří navázali v roce 1974 na původní klubovou činnost, stát členy občanského sdružení Poznávání, které bylo zaregistrováno 13. 1. 2005. Občanské sdružení má i jiné aktivity například historickou a literární,“ ohlédl se o pár let zpátky předseda novoměstského OS Poznávání Vladimír Klofáč.

Za dobu svého působení vydalo sdružení publikaci „Staré a Nové Město nad Metují“, výstavy a brožury o novoměstských legionářích, iniciovalo například odhalení pamětní desky pana prof. Juránka a další.



„Členové Klubu fotografů tvoří samostatně. Každý má své oblíbené téma, problém, kterým se zabývá, čím chce diváka zaujmout. Rozsah tvorby je velmi široký od zajímavého zachycení reálné skutečnosti přes dokument až po abstraktní tvorbu i experiment,“ prozrazuje o členech Vladimír Klofáč.

Diskuze nastávají při hodnocení příspěvků v celoroční mezinárodní soutěži „Ratibořický mapový okruh“, jehož jsou pravidelními účastníky.

V Novém Městě nad Metují v Kině 70 jsou pravidelné autorské „mini“ výstavy, vyvrcholením tvůrčí činnosti je členská výstava v galerii zámku Bartoň-Dobenín (letošní „Pohledy a vize IV“ od 22. 8. do 27. 9. 2009).



„Poznávání se zúčastní a je zároveň českým pořadatelem mezinárodních multimediálních výstav projektu prof. Jerzy Oleka z Polska. Letos se této výstavy zúčastnili grafici, fotografové z Francie, Německa, Polska, Česka, výstava se konala od 1. 8. do 6. 9. 2009 v Galerii Pod Žebrovkou, na novoměstském zámku,“ připomněl nedávno skončenou výstavu předseda OS Poznávání.

V rámci partnerství měst Duszniky Zdrój a Nového Města nad Metují pořádá občanské sdružení fotovýstavy v Dusznikách Zdrój, v letošním roce to budou dvě výstavy souboru „Pohledy a vize“ ve městě Duszniky Zdrój, a to v době od 28. 9. do 25. 10. 2009 na Rynku 10 a v prosinci v Chopinově Dvorku.

Individuálně se někteří autoři účastní jiných fotografických projektů, které byly vystaveny v SRN, Francii, Polsku, Španělsku, Slovinsku.