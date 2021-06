/FOTO, VIDEO/ Otevření zahrádek přede dvěma týdny se sport baru U Votroka netýkalo, protože dispozice měšťanského domu v centru Broumova žádné venkovní posezení nenabízí. Výčepní Martin Ságner se tak prvních hostu po více než pěti měsících dočkal až poslední květnové pondělí.

Sport bar U Votroka se otevřel po 166 dnech a slavil hokejové vydřené vítězství nad Dány. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

"Dneska konečně po 166 dnech můžu otevřít. Máme vymalováno, všechno připraveno, tak snad to zase pojede," usmívá se za pípou. Důvod k úsměvu má i vzhledem k tomu, že čeští hokejisté v samostatných nájezdech zdolali zarputilé Dány. "Buďme rádi, že to takhle dopadlo," komentuje vydřené dva body, které český tým posunuly výrazně blíže k čtvrtfinále. "Snad to dopadne. A nejlepší by samozřejmě bylo, kdybychom došli do finále… Škoda, že jsme nemohli otevřít o dva týdny dříve," říká, že fanoušci takhle mohli nad pivem fandit už v předchozích pěti zápasech. "Ještě že jsme vyhráli, to by jinak balili kufry a my bychom museli čekat na fotbalové Euro," dodává a nese ke stolu štamgastů natočená piva.