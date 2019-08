Zatím došlo k instalaci hracích prvků, v příštím týdnu jsou v plánu terénní úpravy, umístění laviček, odpadkového koše, provozního řádu a stojanu na kola. Terénní úpravy zajistí technické služby.

Děti však ještě chvíli musí vydržet, veřejnosti by mělo být hřiště zpřístupněno až koncem příštího týdne. Vedení města do té doby žádá všechny návštěvníky, aby nevstupovali do prostoru hřiště a nepouštěli své děti na jednotlivé hrací prvky.