U zámku vystavují pichlavé kaktusy

/POZVÁNKY/ V arkádě novoměstského zámku a na nádvoří si můžete nejen v sobotu prohlédnout tradiční prodejní výstavu kaktusů, sukulentů a masožravých rostlin. Výstava je otevřena až do neděle 14. července, a to vždy od 9 do 17 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Černá

Pevnostní město zve k návštěvě Klub přátel Josefova zve v sobotu od 16 hodin do Bastionu č. 1 na tradiční Josefovskou slavnost, která plynule navazuje na akci Oživlý Josefov. Připravené jsou pohádky, kouzelnické vystoupení a další atrakce pro děti a koncert kapel Lazy Lice, Nadoraz a Phobos.

Autor: Regina Hellová