Účet charitativní sbírky? vybralo se 278 tisíc korun

Náchod - Celkem bylo prodáno 12 tisíc 279 kytiček a na republikový účet sbírky bylo posláno 278 tisíc 174 korun. To je konečná bilance letošní charitativní sbírky Květinový den v našem regionu.

Ve středu 16. května bylo příjemné počasí, jako stvořené pro 22. ročník celonárodní veřejné sbírky Květinový den. Jako každoročně se v tento den mohli občané setkat na mnoha místech náchodského regionu se žáky základních a středních škol společně se skauty a dalšími dobrovolníky, kteří v typických žlutých tričkách nabízeli kolemjdoucím symboly boje proti rakovině - kvítky měsíčku lékařského s vínovou stužkou. Tématem letošní sbírky a letáků byla prevence nádorů tlustého střeva.



Z evropského i celosvětového pohledu se tento druh karcinomu v České republice vyznačuje nadprůměrným výskytem i úmrtností. Je druhou nejčastější onkologickou diagnózou po nádorovém onemocnění prostaty u mužů a prsu u žen. V zájmu snížení rizika nádorů by se měl každý snažit již od mládí osvojit si způsob života, kterým by co nejvíce zvyšoval svou výkonnost a odolnost proti chorobám vůbec, a to pravidelnou fyzickou aktivitou, duševní pohodou a zdravou výživou. Vždyť dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu lze až polovině všech onkologických onemocnění předejít!

Členové náchodské pobočky Ligy proti rakovině, která již více než 20 let působí na poli protinádorové prevence, připravili celou sbírku ve spolupráci se čtrnácti středními školami a skauty v mnoha městech a obcích Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska. A jaká je konečná bilance letošní charitativní sbírky v našem regionu? Celkem bylo prodáno 12 279 kytiček a na celorepublikový účet sbírky bylo posláno 278 174 korun.



Největší pochvalu ze škol si právem zaslouží trojice, které se každoročně umisťují v prodeji květinek na prvních pozicích:

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, která díky svým žákům a pedagogům přispěla do sbírky částkou 44 906 Kč.

Druhá byla Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov s výtěžkem 37 245 Kč.

Na třetím místě se umístila Obchodní akademie Náchod s 34 218 Kč.



Upřímné poděkování patří všem prodejcům – žákům, studentům i jejich pedagogům, skautům a dalším dobrovolníkům, zejména však členům LPR Náchod za jejich obětavý přístup ke sbírce. Zásadní podíl na úspěšnosti celé náchodské sbírky mají každoročně dvě obětavé organizátorky, které se již mnoho let věnují práci pro Ligu proti rakovině, paní Helena Vomáčková a paní Eva Hrnčířová. Veliký dík také patří pracovníkům a pracovnicím České pošty Náchod a jejího depa.

Za pomoc při sbírce nabízejí členové Ligy proti rakovině Náchod pro studenty středních škol preventivní přednášky. Součástí přednášek je vždy i nácvik samovyšetření pro prevenci rakoviny prsu na fantomových modelech. Další významnou součástí činnosti náchodské LPR jsou školami velmi žádané odborné přednášky MUDr. Vladimíra Müllera o vzniku a příčinách rakoviny pod názvem Rakovina je choroba genů.

Náchodský region je již tradičně oblastí, kde má Květinový den každoroční vstřícné přijetí a podporu veřejnosti, mnoha ochotných dárců z řad občanů. Zároveň je také důležité, že významná část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do regionu, v první řadě pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. Renata Lelková, Liga proti rakovině Náchod