/ARCHIVNÍ FOTO, VIDEO/ Sesuv kamení a hlíny ucpal na 17 hodin cestu do Pekla. Nezkrotný vodní živel řádil po celém okrese, v Otovicích byly zaplaveny dvě třetiny domů. Šonovský potok se proměnil v dravou řeku, voda sebrala šest mostků. Uhynulá zvířata asi velká voda odplavila do Polska." To naštěstí nejsou aktuální informace, ale 25 let staré titulky, pod nimiž před čtvrt stoletím tehdejší Noviny Náchodska informovaly o následcích povodně, která se regionem prohnala 8. července 1997.

„Bylo to hrozný,“ zavzpomínala nad čtvrtstoletí starými fotografiemi Hana Bartošová z Otovic. „Ten úklid to bylo nejhorší, už bych to nikdy nechtěla zažít. Otevřela jsem kredenc a tam plavali talíře a všude to jemné blátíčko." | Foto: archiv