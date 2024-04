„Je to vzpomínka na osobnost, jež do české politiky přinesla nejen noblesu a rozhled evropského šlechtice, ale i přímé, lidové vyjadřování lesníka a hostinského, za něž se občas označoval," připomněl spoluzakladatel KKUV Květoslav Doubek nezaměnitelnou personu naší politiky, která odešla na věčnost po půlnoci z 11. na 12. listopadu minulého roku po krátké hospitalizaci ve vídeňské nemocnici. „V českém společenském i politickém prostředí, kde byl také ministrem zahraničí či kandidátem na prezidenta republiky, zanechal hlubokou, nesmazatelnou stopu a stal se inspirací pro mnoho lidí,“ dodal Květoslav Doubek s tím, že dub byl vysazen se svolením knížecí rodiny.

Součástí sobotní události byly také vzpomínky na osobnost Karla Schwarzenberga, které byly zaznamenány v knize Milý pane kníže věnované knížeti k jeho 75. narozeninám. „Pan kníže je Liga mistrů, všichni ostatní politici kolem něj jen první nebo druhá česká liga. Jeho vtip, selský rozum kombinovaný s inteligencí, vzděláním, zkušeností a rozhledem, to je, jako když Lionel Messi školí soupeřovy obránce, bezmocně sledující jeho parády. Často nezbývá než faulovat. Kníže nerozlišuje mezi pánem a kmánem, princem a žebrákem,“ napsal římskokatolický kněz a salesián Ládislav Heryán.

Když se kecají blbosti, tak spím

Během sázení dubu byl připomenut jeden z nepřehlédnutelných znaků Karla Schwarzenberga, která občas vyvolávala úsměv v době, kdy byl ještě aktivním politikem - tím byl jeho celkem pravidelný spánek v parlamentu. Vzhledem k tomu, že musel poměrně často poslouchat nekonečné „zásadní projevy“ některých svých kolegů, spontánně se rozhodl, že si při nich tak trochu zdřímne, protože mu to připadalo smysluplnější než obsah přednášeného. Tímto přístupem si u politických odpůrců vysloužil přezdívku Schlafenberg.

Předčasný odchod Johna Lennona si připomněli u jeho pomníku v lese u Skalice

„Když se kecají blbosti, tak spím. Obyčejně usnu hned. Vždyť si to přeji již drahnou dobu předtím, než k tomu dojde. Přivřu oči a cítím, jak se spánek blíží. Je to vnitřní boj. Klimbám, ale většinou mi nic podstatného neunikne. Je to docela zlomyslná vlastnost. Patrně vrozená,“ prozradil už bezmála před čtvrt stoletím kníže v jednom rozhovoru.

Zdroj: Petr Matys

KKUV doufá, že vysazení památného dubu nevyvolá nějaké zbytečné vášně případných odpůrců Karla Schwarzenberga a strom ve zdraví přežije. „Věřím, že tu poroste dlouhá léta, i když my už tady nebudeme,“ přeje si Květoslav Doubek.

Po ukončení této události se přítomní účastníci přesunuli do českoskalické restaurace U Konvalinků, kde hrála Horňácká cimbálová muzika Petra Mičky, která v této hudební oblasti patří ke špičce v naší zemi. Přestože chyběl hlavní nástroj, jímž je cimbál, tři houslisté a jeden kontrabasista, hráli k potěšení nadšeného publika s krátkými přestávkami do pozdních večerních hodin.