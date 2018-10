Úkol "Tepna" splněn, uvolněný pozemek čeká na využití

Náchod - Když se náchodský starosta Jan Birke ohlédne za čtyřmi posledními roky, tak za největší úspěch považuje odkup areálu bývalé Tepny, který se po dlouhých letech vyjednávání podařil dotáhnout do úspěšného konce.

Kdo vede radniciSTAROSTA:

Jan Birke (ČSSD)

MÍSTOSTAROSTOVÉ:

Miroslav Brát, Jan Čtvrtečka (oba ČSSD), Pavla Maršíková (KDU-ČSL)

„Ale není to zdaleka jediná věc. Jmenoval bych například také rekonstrukci sportovního areálu Hamra, opravu budovy vlakového nádraží a tím dovršení kompletní rekonstrukce tohoto dopravního uzlu nebo zahájení rekonstrukce Malých lázní,“ vyjmenovává starosta nejviditelnější realizace.



Co se týče budoucnosti Malých lázní, tak právě v těchto dnech mohou lidé vybírat v anketě názvy pro dvě nové minerální vody, které bude možné ochutnat již příští rok na jaře.



OBYVATELÉ SE O SVÉ MĚSTO ZAJÍMAJÍ

„Jsem velmi zvědavý, jak to dopadne. Těší mě, že lidé mají zájem se zapojovat do dění ve městě, o čemž svědčí nejen tato anketa, ale například také účast na veřejné debatě o budoucnosti využití areálu Tepny, kam dorazilo několik stovek lidí,“ připomněl starosta pondělní setkání s veřejností.



Ale bylo by hodně snové, aby v Náchodě všechna předsevzetí a plány šly jak po drátkách.



OBCHVATU SE NA SVĚT MOC NECHCE

„Štve mě, že již více než 20 let čekáme na obchvat Náchoda, ale věřím, že díky novému zákonu se to již brzy změní a my se dočkáme centra města bez tisíců projíždějících aut denně. S výkupem pozemků chceme začít co nejdříve,“ přeje si starosta, jenž vidí rezervy také v bytové výstavbě. „Čím dál tím více chybí byty zejména pro mladé rodiny a seniory. Věřím, že právě díky pozemku bývalé Tepny budeme v následujících letech i tento problém úspěšně řešit,“ maluje jed-nu z vizí budoucí čtvrti náchodský starosta.



VIZE KOUPALIŠTĚ SE JEŠTĚ NEZHMOTNILA

Rozpracovaný zůstal také projekt koupaliště, na kterém město spolupracuje s polskou stranou. „Ale i zde jsme na dobré cestě, aby se v blízké době plány podařilo zrealizovat,“ věří v dokončení i tohoto úkolu.

Starostou v Náchodě je Jan Birke osm let, takže před čtyřmi roky již dobře věděl, do čeho jde. „Myslím, že se nám podařila řada věcí, které Náchodu i jeho obyvatelům pomohly a přispěly k jeho rozvoji,“ říká starosta, který podle vlastních slov má na komunální politice nejraději to, že je v každodenním kontaktu s lidmi.



Jedním z plánů, o kterém se aktuálně diskutuje, je třeba navrácení přírodního divadla Náchoďákům. „Ten projekt se mi moc líbí a nabízí spoustu možností pro pořádání akcí pod širým nebem,“ říká k představě oživení místa na zámeckém kopci.



Náchodská radnice dlouhodobě hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, který je založen v prvé řadě na investicích. Za posledních osm let město investovalo do rekonstrukcí, modernizací staveb, oprav ulic a silnic nebo zateplení škol více než 1,7 miliardy korun.

DALŠÍ NÁCHODŠTÍ ZASTUPITELÉ:Pavel Bělobrádek, Edita Nováková (oba KDU-ČSL), Kamil Bořek, Michal Brát, Jana Celbová, Marek Dvorský, Josef Hašek, Petr Jirásek, Tomáš Magnusek, Denisa Pokorná, Pavel Sokolář, Ladislav Tichý (všichni ČSSD), Jan Ježek, Jiří Maršík, Zdeněk Philipp (všichni NK), Aleš Cabicar, Věra Svatošová (oba TOP 09), Josef Kindl, Soňa Marková (oba KSČM), Libor Fiedler (Patrioti), Michal Kudrnáč (SZ), František Majer (STAN), Karel Petránek (VČ).



VÝSLEDKY VOLEB 20141. ČSSD 42,98 % hlasů (13 mandátů), 2. Patrioti 11,47 % (3), 3. KDU-ČSL 10,30 % (3), 4. KSČM 6,83 % (2), 5. NK a SZ 6,32 % (2).