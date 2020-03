Ukrajinci se po čtyřech nocích v Náchodě konečně dočkali, vrátí se domů

Autobus s ukrajinskými občany, který od neděle uvízl na česko-polském přechodu v Náchodě-Bělovsi, se dnes ráno vydal do Prahy. Odtud bude vypraven odpoledne vlak, který je dopraví domů na Ukrajinu. Poté, co více než dva dny stál jejich autobus na parkovišti u hranic se do situace vložilo Město Náchod a zajistilo jim stravu i ubytování včetně nezbytných osobních potřeb.

S ukrajinskými občany se vedení města rozloučilo už včera v noci. | Foto: Archiv MěÚ Náchod