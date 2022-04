Aktuálně žije na Broumovsku, Teplicku a Policku kolem 570 nově příchozích Ukrajinců. „To číslo se už několik týdnů zvedá jen velmi pomalu. První vlna opadla a v podstatě už několik týdnů se pomaličku dostáváme od 500 k šesti stům,“ říká Michal Čepelka. Aktuálně žije v Broumově 165 Ukrajinců, v Polici nad Metují jich je 136 a nejvíce v Teplicích nad Metují, kde je ubytováno 170 uprchlíků.

Mnozí z nich už vidí, že azyl v Čechách bude dlouhodobější než zprvu mysleli.. „Obepisuji a obvolávám zaměstnavatele na Broumovsku a Policku. Máme nějaké pracovní pozice přislíbené, něco už je v jednání. Ti co byli aktivní a měli od prvopočátku zájem, tak ti už práci mají. Řada lidí si ale myslela, že tu budou jen dočasně, tak práci primárně nehledali. S ohledem na okolnosti a vývoj situace ale práci začali shánět,“ říká další podpora ze Strategické rady regionu Broumovska.

Na hraně svých sil jsou po více než měsíci pracovníci z Centra pro rodinu, kteří se se vší vervou (kromě starosti o místní sociálně slabší občany) chopili pomoci ukrajinským uprchlíkům. „Myslím si, že byl heroický výkon, když se nám během dvou dnů podařilo s jedním služebním autem ve čtyřech lidech ubytovat téměř 50 lidí,“ má v hlavě nedávný frmol Michaela Kaněrová, kdy se ještě za pomoci dalších poskytovatelů ubytování postarali o desítky běženců, kteří na konci března museli opustit hotel. „Ubytování sháníme stále, příliš kapacit už není. Čekáme na dokončení a dovybavení několika městských bytů. Pak už nebude kam. Nárůst se sice v posledních týdnech výrazně zpomalil, ale v případě další vlny by asi došlo i na tělocvičny,“ krčí rameny energická blondýnka.

„Pomáháme jim řešit v podstatě všechny problémy, které mají – a není jich málo,“ říká, že se jako bláhová jevila představa, že ubytováním většina problémů zmizí a rozvolní se. „Problémů je stále dost – potřebují lékařskou péči, zubaře, což bývá mnohdy nadlidský úkol. Navíc jsou na Ukrajině zvyklí na dětské zubaře, což je vůbec nemožné,“ dodává.

Po prvních týdnech občas někde vyplouvají na povrch třecí plochy mezi lidmi. Vnímají to právě i v Centru pro rodinu, kde se setkávají s naštvanými reakcemi českých klientů. „Stěžují si, že se pomáhá jen Ukrajincům a českým lidem se nepomůže,“ říká, že se dlouhodobě sociálně slabí cítí odstrčení na vedlejší kolej. Štve je, že marně čekají třeba dva roky na byt a najednou jich je deset pro Ukrajince. Překladatelka Julia Hryhoryshyna, která je v každodenním kontaktu s nově příchozími Ukrajinci, vidí problém v tom, že si mnozí z nich myslí, že nárok na pomoc mají automaticky. „Všechno chtějí vyřešit hned, což je opravdu nemožné,“ říká, a prozrazuje, na jaký dotaz nejvíce odpovídá. „Skoro všichni se ptají, jestli by pro ně bylo bydlení ve městě. Všichni chtějí do města a ptají se, zda existuje nějaká fronta, do níž by si mohli stoupnout a čekat,“ říká drobná žena, která momentálně žije v Teplicích nad Metují. „Venkov v nich vzbuzuje obavu. Obávají se, že tam nebudou obchody a další služby, protože z domova jsou zvyklí, že i na malých vesnicích všechno je," říká překladatelka která je původem ze Lvova.