Ačkoli se to nezdá, Úpa patří na východě Čech pro vodáky k nejrizikovějším řekám, vzala už několik životů. Je to přitom jen pár dní, co v malebném údolí cvičili profesionální hasiči z celého kraje. Naposledy nacvičovali záchranu tonoucích z vodního válce - na Viktorčině splavu a dva kilometry po proudu dál na jezu ve Zlíči. Právě ony patří k nejnebezpečnějším jezům v kraji. To se potvrdilo i tentokrát.

Viktorčin splav v Babiččině údolí umí brát i životy, patří k nejrizikovějším