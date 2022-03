Otevíráme prosklené vstupní dveře, na kterých do očí udeří nalepena cedule s nápisem v azbuce zakazujícím kouření. Vcházím chodbou do někdejší restaurace, která se změnila na bazar s oblečením, kde si ženy vybírají něco na sebe a pro děti. Na cestu západním směrem se vydávaly za chladného počasí dostatečně oblečené, ale nyní už se teploty přehouply přes jarních 15 stupňů. A tomu je třeba přizpůsobit i šatník. Svůj koutek s hračkami tu mají i děti. Vedlejší místnost je plná oblečení a dek ze sbírkové činnosti. Mezi tím vším poletují ženy a třídí obsahy pytlů. „Aktuálně máme připraveno a vybaveno asi 50 lůžek. Celková kapacita hotelu je ale jednou taková, ale ještě to není celé dovybavené,“ říká Věra Prokýšková, která dočasně vyměnila práci v kanceláři na městském úřadě za přípravu dalších pokojů.

V první vlně se do přípravy ubytovacích prostor zapojilo hodně dobrovolníků. „Šlo nám to od ruky a postupně se nám podařilo za den vybavit první a druhé patro. Povlékali jsme i peřiny, takže to bylo připravené na klíč,“ usmívá se Věra Prokýšková. Vzhledem k tomu, že nyní se vybavuje 3. poschodí bývalého Hotelu Metuj, kde je velice komplikovaná manipulace s většími kusy nábytku, prosí o nabídky pouze jednoduchých postelí. „Aktuálně poptáváme jednolůžkové postele. Nefunguje zde nákladový výtah a s větší postelí bychom se nestočili na schodišti,“ říká že do malých pokojíků se veškeré vybavené musí vynášet ručně. „Kromě postelí potřebujeme i polštáře a prošívané deky,“ doplňuje.

Do malinkého pokoje se dvěma postelemi, stolkem a vestavěnou skříní vchází paní Katija, která těch pár metrů čtverečných sdílí s 13letou dcerou. „Přijely jsme z oděské oblasti. Stříleli na nás rakety z moře i z Krymu,“ vysvětluje proč se vydala raději na cestu do neznáma. „Jely jsme vlakem přes Polsko – nejdříve do Krakova a potom do Prahy. Odtamtud nás poslali sem, do Nového Města,“ popisuje několikadenní cestování. „Byla to velmi těžká cesta, hlavně pro malé děti.“ Doma pracovala v sociálních službách, v Novém Městě už se byla spolu s dalšími evidovat na úřadu práce. Věří, že se jí podaří získat práci. „Je to moc hezké město, jsem ráda a vděčná, že jste nás tu takhle přijali.“

Zdejší Městský klub připravil pro nové sousedy i trochu kultury. Ve zdejším kině se budou pro ukrajinské diváky zdarma promítat pohádky dabované do ukrajinštiny. Dnes se promítala pohádka Čertoviny a 9. dubna to bude Encanto. Kromě toho v informačním centru vytvořili mapu města s popisky v ukrajinštině, která obsahuje základní instituce, památky, obchody s potravinami apod.

Nové Město nad Metují ubytovává Ukrajince na dvou hlavních místech – kromě Hotelu Metuj to je i lokalita Na Hradčanech. „Máme také nahlášené ubytované Ukrajince na několika místech u soukromníků. Jsou připravena ještě i další záložní místa, ale na ty by došlo opravdu jen při krizovém momentě – poslední možnost by bylo hromadné ubytování na karimatkách v tělocvičnách,“ prozrazuje Věra Prokýšková, že je město připraveno i na případ nouze.

Některé z ubytovaných žen se postupně začleňují i do pracovního procesu. „Vím že někteří z Hradčan už pracují. Kdo tu měl kontakt z dřívějška, měl často už zařízenou práci před příjezdem přes své známé,“ říká Michaela Mináriková, podle níž i novoměstští občané nabízejí nejrůznější práce – ať už soukromě jako výpomoc v domácnosti tak i brigády v rámci své podnikatelské činnosti. „Na Hradčanech je ubytována paní, která se na Ukrajině živila jako švadlena. Sehnali jsme jí šicí stroj, a už šije. Zatím pomáhá s úpravami a zútulňováním Hradčan, ale nabídla se, že může komukoliv pomoci s úpravami oblečení nebo bytového textilu,“ říká Michaela Mináriková. „Bohužel tu máme poměrně hodně maminek s opravdu malými dětmi a miminky. Dámy si samozřejmě snaží vyjít vstříc se vzájemným hlídáním, ale takto malé děti nemohou opustit a jít do práce,“ dodává na vysvětlenou.