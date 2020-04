Zkušenost s tímto „novým“ systémem odbavování má i paní Marta. Ta o práci v jedné z hradeckých úklidových firem přišla před několika dny. „Kvůli současnému stavu, kdy je většina firem, kde jsem uklízela, zavřená a její zaměstnanci pracují z domu, jsem byla kvůli nadbytečnosti po několika letech propuštěna,“ uvedla žena, která si tak v polovině týdne musela dojít s papíry a žádostí o nové zaměstnání na hradecký úřad práce.

„Dlouho jsem tam nebyla, ale kamarádka mi řekla, ať se obrním trpělivostí, že se tam mnohdy čeká na přijetí od úředníků několik hodin. Byla jsem tak překvapena, že když jsem tam došla, byli před úřadem asi tři lidi v rozestupech a u vchodu stály dvě pracovnice, které se nás ptaly, zda máme vše vyplněné. Když jsem řekla, že ano, tak jsem musela lejstra vhodit do připravené bedny s tím, že se nám pak někdo z pracáku ozve,“ dodává žena, která se nyní dostala do početné skupiny lidí, kteří kvůli dopadům epidemie koronaviru na ekonomiku přišla o práci.

Hodně lidí chodí na úřad přes internet

Zvýšený počet uchazečů o zaměstnání přiznává i šéf krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové Martin Horák. Míní však, že velké množství lidí „chodí“ na úřad prostřednictvím internetu či poštovních zásilek. „Ale i fyzicky chodí. Největší počet těch, kteří došli osobně, je na Trutnovsku. V Hradci je situace zatím klidná, ale je to asi právě tím, že tu více klientů volilo cestu podání poštou či elektronicky. Rozhodně však očekáváme, že celkový počet uchazečů o práci bude postupně narůstat,“ říká Martin Horák a dodává, že v posledních týdnech se na úřad hlásí lidé z oblastí služeb, gastronomie a cestovního ruchu.

„Naprostá většina z těch, kteří se poslední týdny hlásí, tak pracovali buď na dohodu, či je propustili ve zkušební době. Druhou skupinou jsou pak osoby samostatně výdělečně činné. U nich to je trošku složitější. Ti spíše volají a zjišťují podmínky vyplácení příspěvku z rezortu ministerstva financí a podle toho se nyní rozhodují a zvažují, jestli budou příspěvek uplatňovat OSVČ, či raději ukončí či přeruší činnost,“ říká Martin Horák, který další nárůst dotazů, tentokrát z řad zaměstnavatelů, očekává v příštích dnech, kdy firmy budou poptávat, jak funguje vládní program Antivirus.

Ten má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Jeho účelem je prostřednictvím Úřadu práce kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

Omezení provozu

Koronavir má vliv i na samotné fungování úřadu práce, kdy jeho brány jsou v úředních hodinách otevřeny jen tři hodiny. „Kde to technické podmínky umožňují, tam máme otevřeno od devíti do dvanácti. Ale například v Jičíně je otevírací doba od 8 do 11,“ dodal ředitel s tím, že na úřadu je nyní jen nezbytný počet zaměstnanců a když je to možné, dělají lidé z domu, například právě při telefonické konzultaci.