Kromě místních využilo strategickou polohu volební místnosti hned u hlavního tahu na Krkonoše také mnoho výletníků s voličskými průkazy. "Bylo jich včera deset, což je také výrazně více než na kolik jsme zvyklí z minulých let. Jednalo se zejména o lidi, kteří mířili na víkend do Krkonoš a nás měli při cestě. Takže ve volební urně máme hlasy voličů z Prahy, Pelhřimova, Znojma anebo ze Zlína," vyjmenovala některá místa, odkud lidé s voličskými průkazy přijeli.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.