„Vybudování urgentního příjmu v Náchodě je prvním krokem k zahájení druhé etapy modernizace nemocnice, která dokončí myšlenku její centralizace do dolní části areálu,“ potvrdil krajský hejtman Martin Červíček.

Pacienty už nebude záchranka vozit do jednotlivých ambulancí, ale po nové komunikaci přímo do moderního pavilonu se sjednoceným systémem akutní péče. „V průběhu října by se mohlo dodavateli předat staveniště. Stavba by měla trvat 8 až 12 měsíců,“ doplnil ředitel Oblastní nemocnice Náchod Jan Mach.

Současně se v nemocničním areálu bude rekonstruovat a přistavovat stravovací pavilon. V dvoupodlažní přístavbě vznikne prostor pro nový systém rozdělování a servírování jídel a technické zázemí. Rekonstrukcí projdou i obě patra současného pavilonu. Zahájení kraj plánuje rovněž na podzim a předpokládané náklady činí zhruba 58 milionů korun.

Lázně se vrátí do Bělovsi, začne se již letos

Kdysi věhlasný lázeňský areál v Bělovsi se v posledních desítkách let proměnil v ruiny. Ještě letos město postaví nový prameník Idy Jakub, příští rok už nastoupí dělníci do parku, kam se bude investovat 40 milionů korun. Po rekonstrukci původní kolonády, budou následovat velkorysé opravy dvou historických vil.

„Rekonstrukcí kolonády navážeme na zprovoznění prameníku Jakub s léčivou minerální vodou Ida, s čímž počítáme do konce letošního roku,“ podotkl Čtvrtečka.

Oprava lázeňského parku by měla trvat zhruba dva roky a bude zahrnovat obnovu zeleně, nové cesty, lavičky či pítka a bazénky s Idou, na břehu Metuje povedou k vodě schody.

Tepna se bude měnit desítky let

Město pracuje rovněž na přestavbě areálu bývalé textilní továrny Tepna. Chystá projekt pro technickou infrastrukturu a jednání s developerem o výstavbě prvních 60 bytových jednotek. Nedaleko náchodského zámku vznikne na téměř třech hektarech nová městská čtvrť pod názvem Nová Tepna se stovkami bytů. Kromě bydlení se počítá i se zázemím s veřejnými i soukromými službami, výrobou, výzkumem či obchody.

„Dojde například i na přípravu projektu na výstavbu nového výjezdového stanoviště rychlé záchranné služby, jehož investorem bude kraj. Realizace zastavění celého území nám potrvá řádově desítky let,“ připomněl starosta Náchoda Jan Birke.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) před časem získalo stavební povolení na více než šestikilometrový severovýchodní obchvat, který odvede tranzitní dopravu. Ta je dlouhodobě největším problémem Náchoda. „Počítáme se zahájením stavby v říjnu, listopadu či prosinci roku 2024,“ uvedl Luděk Zedník z ŘSD.

Podle krajského radního pro oblast dopravy a majetku Václava Řehoře by obchvat za odhadovaných 3,15 miliardy korun mohl být hotový v roce 2027 či 2028. „Pokud půjde všechno dobře, mohl by být dokončený za tři roky od zahájení stavby.“

O klíčové stavbě se hovoří desítky let, samotná příprava běží téměř 15 roků. „Trvá to tak dlouho, že snad ani nevěřím, že se obchvatu dožiji. Nejlepší bylo, když byl covid, to tady byl svatý klid,“ podotkl nedávno náchodský rodák a obyvatel panelového domu u hlavního tahu Miroslav Fáborský.

Směrem od Hradce Králové bude obchvat směřovat z Vysokova členitým územím přes Kramolnu k Dolní Radechové a přes údolí Radechovky bude stoupat k Babí, odkud bude klesat do údolí Metuje v Bělovsi.