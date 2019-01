Náchod - Prodej náchodského pivovaru prověřuje od počátku Krajský soud v Hradci Králové. Legálnost převodu akcií pivovaru na společnost LIF a.s. zkoumá i protikorupční policie. Radnice v Náchodě se tváří, že se nic neděje. Z částky 150 miliónů korun, kterou za prodej výrobce piva Primátor dostala, už utratila 60 miliónů.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Šimánek Vít

A jako snad vše, co s prodejem pivovaru souvisí, držela i to pevně pod pokličkou.

Starosta porušil veřejný slib

„Radnice začala utrácet bez toho, aby o tom informovala zastupitelstvo,“ sdělil Deníku zastupitel za SNK-ED Karel Petránek. „To, že utrácí výtěžek z prodeje pivovaru, jsem se dozvěděl náhodou,“ dodal. „Chování radnice je v rozporu s tím, co starosta Oldřich Čtvrtečka (ODS) slíbil při jednání zastupitelů v únoru, kdy byl prodej pivovaru schválen,“ potvrzuje předseda klubu opoziční ČSSD Jan Birke. „Slíbil, že město bude peníze utrácet po schválení zastupiteli, tedy transparentně. Je to porušení slibu,“ dodal. Informací, jak je nakládáno s penězi z prodeje, se musel Karel Petránek (SNK-ED) domáhat osobně. Odpověď dostal až po dvou měsících s tím, že už chybí 52 miliónů korun. „Město splácí úvěry. Uhrazena byla přístavba hotelu Beránek. Je dobře, že radnice platí dluhy. Nechápu ale, proč o tom nesmí vědět zastupitelé,“ dodal.

Utrácení pokračuje

Utrácení peněz, u kterých nemá radnice jistotu, zda je po vyšetřování policie nebude muset vracet i nadále pokračuje. Už teď město dalo 7,5 miliónu do stavebních úprav na Poliklinice Náchod a dalších 11,5 poslalo na revolvingový úvěr. Deník kontaktoval Starostu Oldřicha Čtvrtečku, aby utrácení bez souhlasu zastupitelů zdůvodnil. Ten ale odmítl odpovědět. „Potom, co předvádíte, nemá smysl, abych s vámi mluvil,“ dodal a telefon zavěsil. Mluvčí radnice Nina Adlof postup radnice hájí. „Peníze z prodeje pivovaru byly použity na investice ve prospěch města. Jednorázovým doplacením úvěrů ve výši zhruba 52 miliónů, došlo k úspoře v rozpočtu pro rok 2009, a to ve výši 19 miliónů,“ dodala.

I zbytek peněz má však už svého adresáta. Osmdesát šest miliónů je připraveno na stavební úpravy Základní umělecké školy v Náchodě.

Část spolknou i opravy komunikací Slunečná, Blažkova a Brožíkova. „Těch více než 90 miliónů korun, máme uloženo v bance na termínovaných vkladech,“ uvedla mluvčí.

Opozici nechápe postup radnice

Nad tím, co se na náchodské radnici děje, kroutí opozice hlavou. „Soud řeší, zda průběh tendru na pivovar proběhl zákonně a radnice utrácí peníze o kterých ani neví, zda je nebude muset vracet,“ diví se zastupitel za ČSSD Miroslav Brát. „Od úterý víme, že prodej pivovaru vyšetřuje Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality. Co se asi stane až soud peníze z prodeje zabaví. Kde radnice vezme 150 miliónů, aby je mohla vrátit,“ zamýšlí se Brát. „Jde pouze o spekulaci. Takovou situaci si nepřipouštíme,“ reagovala mluvčí radnice.

Iva Cvetanová odešla z ODS

Způsob prodeje pivovaru, který teď zaměstnává soud i policii, kritizovala v minulosti nejen opozice. Průběh prodeje vyprovokoval k razantnímu kroku i zastupitelku koalice Ivu Cvetanovou (ODS). Stranu těsně před hlasováním o prodeji opustila. „Chtěla jsem svobodu při hlasování. Nebýt vázána názorem ODS,“ sdělila Deníku Cvetanová. K odchodu z ODS ji přivedl vývoj situace kolem prodeje. „Z počátku se zdálo, že existuje záměr prodat pivovar dopředu vybranému zájemci, tedy společnosti LIF a.s.,“ říká Cvetanová. „Když pak město vyhlásilo tendr, řekla jsem si, že je vše v pořádku. Radnice ale nakonec vyřadila ze soutěže pivovar Holba, který dával o 35 miliónů víc. A to byla chyba. Vím, že smlouva nabízená Holbou nebyla na první pohled výhodná. Město ale mělo vyjednávat a ne zahodit šanci na lepší výdělek,“ dodala. Policejní vyšetřování okolností prodeje pivovaru vnímá pozitivně. „Sama nedokážu odhadnout, zda prodej byl, nebo nebyl zákonný. Rozhodně ale nebyl průhledný. Je určitě dobře, když to policie prověří. Alespoň skončí všechny spekulace,“ dodala.

(Jiří Máslo)