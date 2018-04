Uzavírku v Pěkově prozatím zrušili

Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) PRACOVNÍK/-ICE obsluhy AOI a vizuální kontroly. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 19000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Společnost A 2000 Průmyslová elektronika s.r.o. přijme pracovníky/pracovnice na obsluhu AOI a vizuální kontrolu., Pracovní poměr na dobu určitou. Nástup možný ihned., Náplň práce: obsluha stroje AOI pro kontrolu správnosti napájených součástek, nahrávání a spouštění příslušného programu, posouzení pravých a nepravých chyb, označení chyb., Zaměstnavatel nabízí: firemní benefity, různorodou práci., Kontakt - Mgr. Adéla Oklepek; tel.: 491 470 381 (od 06:00 hod. do 14:30 hod.), e-mail: a.oklepek@a2000elektronik.com (zaslání životopisu) nebo osobně na adrese provozovny od 06:00 hod. do 14:30 hod.. Pracoviště: A 2000 průmyslová elektronika s.r.o., T. G. Masaryka, č.p. 375, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Informace: Adéla Oklepek, +420 491 470 381(od06:00hod.do14:30hod.).

Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb OPERÁTOR/-KA VE VÝROBĚ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: OPERÁTOR/-KA VE VÝROBĚ - práce při zpracování masa a masných výrobků, balení výrobků apod., Zaměstnanecké výhody: finanční benefity formou cafeterie jednou za 3 měsíce, odměna za doporučeného zaměstnance, možnost nákupu našich výrobků za sníženou cenu, každý měsíc balíček z výrobků společnosti, podnikové dotované stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost ubytování, odměny při pracovních a životních jubileích., Kontakt - Mgr. Belančinová Katarína, tel.: 491 419 418 (Po - Pá od 06:00 hod. do 14:30 hod.) , e-mail: personalni@skalican.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Skaličan a.s., Zelená, č.p. 226, 552 03 Česká Skalice. Informace: Katarína Belančinová, +420 491 419 418(Po-Páod06:00hod.do14:30hod.).

Provozní zámečníci, údržbáři PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou do 28.2.2019 (po uplynutí doby určité možnost pracovního poměru na dobu neurčitou). , Náplň práce: obsluha kotelny a kompresorovny; údržba strojů., Požadavky: vzdělání SO technického zaměření, manuální zručnost, výhodou vyhl. č. 50/78 Sb. § 6., Zaměstnavatel nabízí: 5 týdnů dovolené, závodní stravování., Kontakt - paní Kobrová Jana nebo paní Balcarová Radka; tel.: 491 447 202, 491 447 206, 736 746 678 (v pracovní době od 06:00 hod. do 14:00 hod.), e-mail: Jana.Kobrova@trelleborg.com (zaslání životopisu) nebo osobně na adrese Českých Bratří 338, Náchod.. Pracoviště: Trelleborg bohemia, a.s. - pracoviště velké poříčí, Náchodská, č.p. 449, 549 32 Velké Poříčí. Informace: Jana Kobrová, Radka Balcarová, +420 491 447 202,491 447 206,736 746 678.