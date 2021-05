Projeďte křížem krážem nejzajímavější místa našeho regionu na kole. Poslední květnový víkend se rozjedou na pravidelné trasy oblíbené cyklobusy a zahájí tak další sezónu provozu, a to nejenom pro příznivce cyklovýletů. Cyklobusy budou v provozu přes celé léto až do konce září.

Cyklobus. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Cyklobusy vás zavezou do turisticky atraktivních koutů Královéhradeckého kraje, a to v oblastech Krkonoš, Orlických hor, Českého ráje a Kladského Pomezí. V Krkonoších se můžete svézt například až ke Špindlerovce, do Pece pod Sněžkou nebo na Pomezní Boudy. V Kladském Pomezí lze využít cyklobusy k výletům do Adršpašsko-teplických skal, na Náchodsko, do Krkonoš, nebo se svézt k sousedům do Polska do cyklisty oblíbeného Karlówa. V Orlických horách se svezete na Šerlich, do Neratova nebo do Rokytnice. Již bez vleku na kola můžete turistickým autobusem zamířit také do Pekla a podél Metuje se vydat na výlet. V Českém ráji zavítejte k Prachovským skalám, k Jinolickým rybníkům, na Hrubou Skálu či do Sobotky. Ze všech těchto míst vedou cyklotrasy po krásách kraje a nabízí mnoho možností na poznávání okolí ze sedla kola.