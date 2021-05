Ze začátku byl kvůli nařízením počet prodaných vstupenek snížený na 80 za hodinu. A tak se i stalo, že ti, co přišli bez předem koupené vstupenky, měli smůlu. „Jednu sobotu došlo k vyprodání dvou časových oken. Jednalo se o desítky lidí, které jsme do skal nemohli hned vpustit. Uznávám, že nabídka, aby čas na další volný termín strávili třeba procházkou na Křížový vrch se jim moc nelíbila,“ připomíná první střety s realitou koordinátorka cestovního ruchu Kateřina Menšíková.

Po této prvotní komplikaci ale rozvolňovací situace umožnila zvednout porci návštěvníků na 400 lidí za hodinu. „Sami uvidíme jak to bude vypadat, jestli to je dostatečné a necháme to nebo s tím budeme nějak hýbat,“ očekává odezvu ze strany turistů. Do konce května sice stále platí, že při nákupu online vstupenky zaplatí návštěvník v kteroukoliv hodinu 110 korun, ale od června to bude v nejvytíženějších časech mezi 10. a 14. hodinou o padesát korun více. Neobjednaný návštěvník na pokladně nechá za vstupné 180 korun. „Časová okna ráno a později odpoledne ale zůstanou za výhodnější cenu. Věříme, že to do budoucna namotivuje návštěvníky, aby si výlet do skal lépe naplánovali,“ zmiňuje v souvislosti s dlouhodobým trendem, kdy nejvíce návštěvníků přijíždí kolem desáté hodiny.

Online prodej má výhodu v tom, že kdo se rozhodne třeba až ráno, že by vyrazil do Ádru, tak se může podívat do systému a podle toho si zvolit čas, kdy vyrazit. Vzhledem k tomu, že návštěvnost není s ohledem na absenci polských turistů nijak závratná, tak pravděpodobnost vyčerpání 400 hlavého „kreditu“ na hodinu se zatím nejeví jako pravděpodobná – možná jen v těch frekventovaných časech mezi desátou a třináctou hodinou.

To se však určitě časem změní s otevřením hranic a touhou Poláků jezdit do Čech. Funguje nějaká osvěta vysílaná k našim severním sousedům? „Oslovili jsme v Polsku asi 200 turistických partnerů z cestovního ruchu. Hodně cestovek to vítá a potěšili nás pozitivní reakce, v nichž tuto korekci sami kvitují,“ říká Kateřina Menšíková, že stále pokračují v šíření online novinky na všech frontách. Většina polských návštěvníků ale přijíždí individuálně, takže ne ke každému se samozřejmě informace o online nákupu vstupenek dostane. „Ze zkušenosti jinde víme, že trvá třeba dva roky než se nově zavedený systém dostane do všeobecného povědomí. Pokud opět dojde k naplnění kapacit, tak jsme ve spolupráci s policií připraveni na případné omezení dopravy,“ není vyloučeno, že opět může v některé dny dojít k dopravním kolapsům.