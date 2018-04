V Adršpachu začala invaze polských turistů

Královéhradecko, Adršpach - Turistický ráj na Náchodsku začíná praskat ve švech.

PODLE ZDŮVODNĚNÍ MŽP se obec Adršpach nachází ve velmi cenné části krajiny CHKO Broumovsko. Proto žádost na vyjmutí obce či jejich částí z území CHKO zamítlo.Foto: DENÍK/Jiří Špreňar

Zatímco v sobotu byl v Adršpašských skalách poměrně klid, v neděli propukla očekávaná turistická horečka. Od dopoledních hodin se začala plnit přilehlá parkoviště a přijíždělo doslova jedno auto za druhým. „Dneska to bude masakr,“ povzdechla si krátce před desátou hodinou dopoledne do vysílačky jedna z trojice žen, které usměrňovaly přijíždějící auta na parkoviště. Ostatně aby se předešlo v malé obci, která čítá okolo pěti stovek obyvatel, ještě většímu chaosu, nově se přes den parkuje zdarma.

Skály si oblíbili Poláci

„Podle mých zkušeností přijde ještě větší nával po obědě. Kvůli svátkům v Polsku se dá podobný zájem čekat i teď v týdnu,“ svěřila se se svými zkušenostmi pracovnice, která odhadla, že v nejvíc nabité časy navštíví skalní město tisíce dychtivých turistů. A byla to právě polština, která byla před vstupem do skal slyšet nejčastěji. „Proč sem jezdí polští turisté v takovém počtu, to netuším. Snad celé Polsko chce vidět Adršpach,“ okomentovala nedělní shon druhá z pracovnic, právě když podle pokynů posílala auta na druhou parkovací plochu. Ta první už byla kompletně zaplněna. Nekonečný příval řidičů převážně od hraničního přechodu Zdoňov pokračoval. Vstupní bránu do Adršpašských skal tak v neděli krátce před obědem lemovaly stovky aut. Adršpašsko-teplické skály prostě turisty táhnou.

Do Adršpachu i po železnici

Kvůli neustálému zájmu českých a polských turistů přibyly o posledním dubnovém víkendu i vlakové spoje. Na trase Adršpach - Wałbrzych poprvé vyjely vlaky právě v sobotu 28. dubna. Tato linka má o víkendech vozit turisty až do konce letošního léta. Železnice má být pro polské zájemce o návštěvu Adršpachu výhodnější alternativou než silnice v okolí skal přetížené osobními automobily.

Přestože v neděli brali lidé skalní město doslova útokem, pravý nával tisícovek turistů má podle předchozích zkušeností přijít až po víkendu. Pravidelně se na to připravují i pracovníci Správy Chráněné krajinné oblast Broumovsko.

Každým rokem se to opakuje. Na začátku května Adršpach doslova praská ve švech. A řada řidičů převážně v poledních hodinách marně hledá místo na zaparkování. Podle policie by v ideálním případě měli turisté využít vlak či autobus.

„Doporučujeme, aby lidé raději využili vlak či autobus, protože parkovací místa mají omezenou kapacitu,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Burýšková s tím, že Adršpašsko-teplické skály a jejich okolí jsou chráněnou lokalitou a řidiči nesmí v žádném případě parkovat mimo vyhrazená místa. Ostatně v těchto dnech se policejní hlídky na sledování dopravní situace na Náchodsku a v okolní hranic s Polskem zaměřují.

„Kdo nepřijede v ranních hodinách, může mít pak problém. Policejní hlídky ho mohou například odklonit jinam. A to i do okolních měst,“ dodala Lenka Burýšková.