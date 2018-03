V Babiččině údolí se letos opět roztočí vodní kola

Pomocní pracovníci ve sběrných surovinách TŘÍDIČ/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 112 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovněprávní vztah: pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti na dobu neurčitou. Zkrácený pracovní úvazek na 20 hodin týdně. Nástup možný ihned. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky., Náplň práce: zadávání dat do PC, přejímka a třídění materiálu, obsluha VZV, komunikace se zákazníky, kontroly provozu dle provozního řádu., Požadavky: výuční list, SŠ; průkaz VZV (výhodou); základní znalost práce na PC; organizační schopnosti; samostatnost, spolehlivost; výpis z rejstříku trestů., Nabízené výhody: podnikové stravování, dovolená navíc., Kontakt - paní Novotná Hana, tel.: 606 790 093, e-mail: novotna@kovosrot.eu (zaslání životopisu).. Pracoviště: Kovošrot group cz a.s. - provozovna, Hradecká, č.p. 535, 551 01 Jaroměř 1. Informace: Hana Novotná, +420 606 790 093.

Obchodní referenti MANAŽER/-KA ON-LINE EXPORTU. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Společnost EkoFlam s.r.o., dceřiná společnost HS Flamingo s.r.o. je českým hráčem na trhu s on-line prodejem krbů a kamen. Na českém trhu zastupuje české i zahraniční výrobce a expanduje také do zahraničí. , , Co budete mít na starosti denně: práce v informačním systému Altus VARIO; odpovídání obchodních a technických dotazů, tvorba nabídek; přidávání a překlady produktů v informačním systému a publikování na srovnávače; vyhledávání nových on-line příležitostí; spolupráce na prodeji přes Amazon, e-Bay, billiger.de aj.; tvorba měsíčních reportů., Co budete mít na starosti příležitostně: komunikace s účetní firmou; účast na jednáních s výrobci., , Požadavky: ukončené SŠ vzdělání; 5 let praxe na pozici s obchodní náplní; komunikativní znalost německého jazyka PODMÍNKOU (anglického výhodou); znalost tabulkového editoru na vyšší úrovni; perfektní schopnosti komunikace s kolegy, dodavateli, zákazníky; samostatnost, výborný time management, zodpovědnost; profesionální vystupování., , Nabízené výhody: pracovní poměr na dobu neurčitou; nástup možný ihned; kolektiv lidí, kteří vzájemně spolupracují a podílejí se na výsledcích celé společnosti; od prvního dne Vás budou učit celé problematice krbů a kamen; individuální přístup při zaučování; nástupní plat 28.000,- Kč od prvního měsíce; pohyblivá složka mzdy dle ekonomických ukazatelů po 1. roce; mobilní telefon k soukromému užití s neomezeným tarifem v rámci EU; notebook; 3 dny sickday. , , Kontakt - p. Hrábek Martin, tel.: 734 574 787, e-mail: m.hrabek@ekoflam.cz. Pracoviště: Ekoflam s.r.o., třída Osvobození, č.p. 65, 550 01 Broumov 1. Informace: Martin Hrábek, +420 734 574 787.