Jako plavčík musíte být neustále v pohybu a ve střehu. „Je třeba rychle reagovat, když někdo zmizí pod vodou. Musíte neustále hlídat hladinu. Když přijde 1500 lidí, na sezení na lavičce rozhodně není ani pomyšlení,“ říká mladá plavčice Kateřina Kořínková, která působí na náchodském koupališti šestým rokem.

Stejný počet let jí bylo, když začala závodně plavat. Od té doby vodu neopustila. Dnes dělá plavčíka celoročně. V zimě působí v krytém bazénu, zároveň trénuje děti a pomáhá i jako rozhodčí při plaveckých závodech.

„Jako plavčík jsem začala přesně v osmnácti letech, tedy hned, jakmile to bylo oficiálně možné. Přičichla jsem k tomu už dříve, znala jsem hodně plavčíků, ale naplno jsem to dělat nemohla, je to velká zodpovědnost. V bazénu jsem vlastně vyrostla, od dětství jsem ve vodě a přišlo mi to jako vhodná a logická brigáda,“ doplňuje.

Malí plavci v problémech i ošetřování zraněných

Dohlížet na plavce v krytém bazénu je oproti koupališti klidnější činnost. Ve venkovním areálu plavčíky často zaměstnávají děti, které se dostanou do problémů po sjetí skluzavky.

„Nejčastěji skáčeme do vody právě pro ně. Nejde přímo o tonutí, ale často po dopadu do vody ztratí orientaci, loknou si vody a potom potřebují pomoci. Je to tady nejrizikovější místo, kde jsem já osobně nejčastěji zasahovala,“ přibližuje a dodává, že vyloženě dramatických situací mnoho nezažila. Naopak velmi časté je pro ni banální ošetřování po bodnutí vosou nebo včelou.