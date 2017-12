V Bělovsi chtějí léčit srdce, oběhový systém i gynekologické obtíže

Náchod - Běloveské lázně v Náchodě, které už zhruba čtvrt století nezadržitelně chátrají, změnily majitele. Koupila je pražská společnost IDA SpaMed. Plánuje, že za čtyři roky by se v nich mohli léčit první pacienti s nemocným srdcem, cévami, gynekologickými obtížemi i obezitou. Rehabilitovali by v nich také sportovci. Obnova lázní má přijít na půl miliardy korun.

VIZUALIZACE, jak by mohly vypadat budoucí moderní Lázně Běloves. Kapacita by měla být okolo dvou set lůžek.Foto: Archiv

„Na jaře příštího roku chceme otevřít dva roky uzavřený prameník s Idou, která poteče už bez nadměrného obsahu arsenu. Chystáme se také za padesát milionů korun obnovit stáčírnu kyselky, aby se voda opět dostala na trh. K tomu by mohlo dojít přibližně za rok a půl,“ plánuje zástupce nového vlastníka Petr Svoboda.

Nové lázně mají mít moderní podobu a pro město se stanou významným rozvojovým prvkem. Zachová se z nich zřejmě jen část kolonády s historickým prameníkem, kam chodili pacienti popíjet kyselku.



„Běloveské lázně jsou natolik zdevastované, mají propadlé stropy, chybí střechy, u některých částí hrozí zřícení,“ vysvětlil nutnost demolice partner společnosti IDA SpaMed Tomáš Šubert.

LÁZNĚ SI NECHTĚJÍ KONKUROVAT

Vedení města, současné i to minulé, se mnoho let snažilo s předchozím majitelem lázní najít společnou řeč. To se nedařilo a jednání končila bez úspěchu. „Před dvěma lety jsme se proto rozhodli jít vlastní cestou, pustili jsme se do hydrogeologického výzkumu, vlastních vrtů minerálky a chystáme se vybudovat Malé lázně. Tam, kde historicky bývaly,“ připomněl starosta Náchoda Jan Birke a ujistil, že s novým majitelem Lázní Běloves plánují v oblasti lázeňství vzájemné partnerství.



Místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka doplnil, že Malé lázně, na které město získalo evropskou dotaci, vyjdou na 20 až 25 milionů korun včetně související infrastruktury. Dokončené by měly být na podzim příštího roku. Do Malých lázní bude přitékat kyselka z nově vybudovaných vrtů Jan a Běla.

„Na Ministerstvu zdravotnictví je podaná žádost na osvědčení, že se jedná o přírodní léčivé zdroje. Věřím, že bude vyřízené kladně, a že budeme moci minerální vody využívat k léčení,“ míní místostarosta. Časem by do Malých lázní mohla přitékat i Ida v Lázní Běloves. Vše je ale teprve na začátku…



Náchodský starosta chce také požádat radu města o schválení memoranda o spolupráci na projektu Město Náchod a 200 let lázeňství a jeho obnova. Dokument má mít ve svém obsahu mimo jiné také rozvoj lázeňského území a zdravotní turistiky, výzkum a využití minerálních vod nebo činnosti zaměřené na zvyšování investic a zaměstnanosti.