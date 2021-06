V nedělním odpoledni byla v Malých lázních v Bělovsi zahájena nová lázeňská sezóna.

V Bělovsi zahájili lázeňskou sezónu, hosty v horku osvěžila Běla i Jan | Video: DENÍK/Jiří Špreňar

Když v polovině prosince 2019 byly lázně poprvé otevřeny, tak přítomní mrzli v v chladném počasí, tentokrát se zase návštěvníci pekli ve sluneční výhni. "Je to z extrému do extrému," okomentoval tropické odpoledne náchodský starosta Jan Birke, který v lázních přivítal ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou a představil jí projekt Aqua Mineralis Glacensis, do něhož se kromě Náchoda zapojil na české straně Hronov a polská lázeňská města Duszniky Zdrój a Kudowa-Zdrój.