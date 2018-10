V Broumově bourají ostudné objekty. Na demolice domů hrůzy přispívá stá

Broumov - Lžíce bagru dopadá na chatrnou střechu a ta se v oblaku prachu bortí. Dny vybydleného domu, kde nacházeli útočiště místní bezdomovci jsou zpečetěny.

Za pár hodin je na místě jen hromada suti, a i ta co nevidět zmizí. „Ten dům jsme koupili v exekuci. Byl vybydlený, propadlé stropy a scházeli se v něm bezdomovci,“ popsal nedávnou historii žlutého domu u řeky Stěnavy starosta Broumova Jaroslav Bitnar.



K likvidaci budovy napomohla dotace z program na podporu demolic budov v obcích, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu. A nejednalo se o první dům. „Stát na to dává dotace, tak bouráme. Zmizeli už tři baráky, další se bourá jen o pár metrů dál a nedávno jsme nechali srovnat se zemí příšerný dům v Rožmitále. Předloni jsme poslali k zemi klempírnu, místo které už stojí dům s pečovatelskou službou,“ připomněl starosta.



Důvodem této aktivity radnice je i obava, aby takovéto domy neskupovali obchodníci s chudobou, kteří pak do nich stěhují nepřizpůsobivé občany.



Ne vždy se ale radnici podaří podobným spekulativním koupím předejít. „Před časem nás někdo přeplatil a koupil příšerný, roky opuštěný dům s propadlou střechou. Uvidíme co s ním bude,“ obává se starosta, aby majitelem nebyl někdo, kdo by chtěl polorozpadlé byty zaplnit lidmi, kteří svou přítomností město neobohatí.



ODPAD VEDL SKRZ ZEĎ, SPLAŠKY TEKLY NA CESTU

Demolice, na které může radnice získat 80 % skutečných nákladů., čeká i vybydlený statek, kde si jeho tehdejší nájemníci s ničím moc hlavu nelámali. „Kdyby v tom bydleli normální lidé, tak to mohl být celkem hezký statek broumovského typu. Jenže všechny pískovcové prvky zmizeli, natloukli tam nějaký jiný okna a veškeré odpady měli vyvedeny trubou skrz zeď, takže splašky tekly to po cestě. Úplná katastrofa,“ popsal starosta svérázný přístup uživatelů. „Koupili jsme to od exekutora, nájemníci zmizeli, okna jsme zatloukli a půjde to pryč. Tam už není co zachraňovat,“ je si vědom Bitnar.