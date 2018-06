V Broumově na náměstí se rozvlnili modří Tanečníci

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) KUCHAŘ/-KA (HOTEL HRON). Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek. Možnost pracovněprávního vztahu i na dohodu o provedení práce. Nástup možný ihned., Zaměstnanecké výhody: stravování., Kontakt - paní Fiedlerová Jana, tel.: 737 261 570 (od 09:00 hod. do 17:00 hod.), e-mail: hotelhron@hotelhron.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Barbora drahozal jandová - provozovna, Purkyňova, č.p. 436, 547 01 Náchod 1. Informace: Jana Fiedlerová, +420 737 261 570(od09:00hod.do17:00hod.).

Stavební a provozní elektrikáři ÚDRŽBÁŘ/-KA ELEKTRIKÁŘ/-KA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 32000 kč, mzda max. 35600 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kimberly-Clark, výrobce značek jako HUGGIES, KOTEX, KLEENEX a mnoha dalších, hledá do 12hod. směnového provozu závodu v Jaroměři nedaleko Hradce Králové pracovníka/pracovnici na pozici: údržbář - elektrikář., Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup dle dohody., , Charakteristika pozice: provádění údržby a opravy výrobního zařízení, zajišťování jeho funkčnosti a provozuschopnosti, zaměřování se na snižování výrobního odpadu; využívání svých znalostí a zkušeností při řešení problémů na zařízení; spolupráce s ostatními techniky na směně (s mechaniky, procesními supporty) a operátory při řešení problémů; spolupráce s dalšími týmy - denní údržba, Asset tým, Engineering; nutnost mít dobré znalosti o řídících, pohonných a komunikačních systémech; provádění záznamů o činnosti na zařízení; využívání možnosti odborných školení a sebevzdělávání., , Požadavky: SŠ vzdělání s maturitou v oboru elektro; znalost PC (hardware, software), PLC, pohony, regulace - výhodou; vyhláška 50/78 Sb. min. §6; zodpovědnost a pečlivost; dobré komunikační dovednosti., , Zaměstnavatel nabízí: výhodné celkové odměňování a další finanční benefity - až 12.000,- Kč ročně do penzijního fondu, 8.400,- Kč ročně do životního pojištění, 2.000,- Kč ročně na volnočasové aktivity a další příležitostní odměny za výkon, možnost nákupu zaměstnaneckých akcií s příspěvkem společnosti, možnost nákupu vybraných výrobků za zvýhodněné ceny, příspěvek na stravování, kurzy angličtiny zdarma, zajímavou práci a zkušenost dynamického prostředí globální společnosti s možností dalšího rozvoje., , V případě, že máte o nabídku zájem a máte požadované znalosti, zašlete svůj životopis a motivační dopis na e-mail: jaromer.nabor@kcc.com. Pracoviště: Kimberly-clark, s.r.o. - provozovna, Dolecká, č.p. 111, 551 01 Jaroměř 1. Informace: , .