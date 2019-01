Broumov – Pokud jste z Broumova nebo jeho okolí a máte doma vysloužilý elektrospotřebič (např. ledničku, pračku, žehličku, mixér, vrtačku apod.) a chcete se s ním důstojně rozloučit, tak to můžete učinitve středu 15. září.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Na broumovském Mírovém náměstí se totiž právě dnes koná interaktivní recyklační roadshow pro veřejnost „Zatočte s elektroodpadem“.

Občané budou mít možnost spotřebiče bezplatně odevzdat a zároveň se dozvědět, co je následně během recyklace čeká a další podrobnosti o zpětném odběru. K tomu je připravena zábavná show spojená s kvízy a možností získat ceny. „Každého, kdo na místě odevzdá elektrospotřebič k recyklaci, pak čeká odměna,“ láká leták k účasti.



Projekt „Zatočte s elektroodpadem“ má za cíl motivovat občany k aktivní recyklaci. Jeho program je vždy dopoledne zaměřen na školní mládež a odpoledne na širokou veřejnost. Tak tomu bude i dnes v Broumově: Naučně zábavný program pro školy proběhne od 10.00 do 12.30 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin se budou pořadatelé akce věnovat veřejnosti. V odpoledním bloku bude připravena ekopohádka pro malé i velké a další bohatý doprovodný program.



Doplňkovou aktivitou je pak celorepubliková soutěž, kdy tři města s největším množstvím vybraných elektrospotřebičů získají zajímavou odměnu.

Co udělat pro to, aby byl Broumov jedním z nich? Přijďte a s sebou přineste vysloužilý domácí spotřebič, elektrické či elektronické nářadí a nástroje. Vše bude bezplatně umístěno do přistavených kontejnerů a odpoledne zváženo.



Celá ekoshow má i svoji webovou tvář – stránka Zatočte s elektroodpadem na Facebooku přináší zpravodajství a fotografie z měst, kde show již proběhla.