Přijďte si ve středu do interní ambulance broumovské nemocnice orientačně změřit krevní tlak a informovat se, jak postupovat v případě podezření na hypertenzi.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Drahomír Stulír

Preventivní akce se koná při příležitosti Světového dne hypertenze, a to od 8 do 12 hodin. Trvale zvýšený krevní tlak poškozuje cévy, orgány, může způsobit krvácení do mozku, selhání srdce a mnoho jiných onemocnění.