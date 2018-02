V Černém Dole mladý lyžař narazil do stromu, musel pro něj vrtulník

Staniční sestry (kromě sester v oblasti porodní asistence) ZDRAVOTNÍ SESTRA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností uzavření smlouvy na dobu neurčitou., Hrubá měsíční mzda je uvedená včetně příplatků za noční směny, soboty a neděle a včetně příplatků a OH., , Požadavky: odborná praxe ve zdravotnických nebo v sociálních službách minimálně 5 let; vzdělání minimálně ÚSO s maturitou zdravotnického zaměření + výhodou VŠ v sociálních a zdravotnických službách (Bc. nebo Mgr.) nebo nástavbové studium v sociálních a zdravotnických službách; dobrá orientace v Zák. o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. a Vyhl. MZ č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci; odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání na území ČR v souladu se Zák. č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních; trestní bezúhonnost. Ostatní požadavky na www.ddpolice.cz, , Zaměstnanecké výhody: podnikové stravování, příjemné pracovní prostředí., , Kontakt - paní Kaválková Jarmila, tel.: 491 541 972, 491 426 544, e-mail: jarmila.kavalkova@seznam.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Domov důchodců police nad metují, Na Sibiři, č.p. 149, 549 54 Police nad Metují. Informace: Jarmila Kaválková, +420 491 541 972,491 426 544.

Překladatelé a tlumočníci KOORDINÁTOR/-KA - PŘEKLADATEL/-KA, TLUMOČNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dělené směny, úvazek: . Mzda min. 21000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou (do 20.12.2019). Směnnost: dělené směny (pracovní doba od 04:30 hod. do 09:00 hod.; od 12:30 hod. do 16:30 hod.). , Místo výkonu práce: Kamenice 155, 547 01 Náchod + celý okres Hradec Králové, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov., Náplň práce: koordinace, řízení pracovníků agentury práce při dočasném přidělení k výkonu práce k uživateli., Požadavky: základní orientace ve strojírenské výrobě; řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič; ochota cestovat; znalost ruštiny, polštiny, ukrajinštiny a češtiny na velmi dobré úrovni; pracovní zkušenosti na obdobné pozici; komunikativnost; pracovní výkonnost; flexibilita; znalost práce s PC; vysoké pracovní nasazení., Zaměstnanecké výhody: notebook, služební telefon a automobil., Kontakt telefonicky denně od 08:00 hod. do 16:00 hod. - pan Horvat Ivan, tel.: 737 846 339.. Pracoviště: Smart work logistics s.r.o., Kamenice, č.p. 155, 547 01 Náchod 1. Informace: Ivan Horvat, +420 737 846 339(od08:00hod.do16:00hod.).