V České Skalici se lidé rozloučili se stoletými lipami, půjdou k zemi

Právě stromy, které dostaly přízvisko Svobody, mají jít totiž v blízké budoucnosti k zemi. A to i navzdory snaze petičníků, kteří je spolu s dalšími stromy v roce 2019 ještě před rekonstrukcí náměstí zachránili. Petice však měla váhu jen do poloviny letošního prosince, kdy místní zastupitelé rozhodli o tom, že dva památné stromy půjdou k zemi.

Jejich rozhodnutí se však mezi místními nesetkalo s mohutnou podporou. Proti se například postavil bývalý českoskalický starosta Petr Fejfar a exzastupitelka Kateřina Davies Haladová. Ti se v době, kdy se chystalo přestřižení pásky na opraveném náměstí, sešli právě u obou stromů, aby se s nimi rozloučili. Výzvu s tímto aktem také sdíleli na sociálních sítích. Město však nechtělo narušit slavnostní atmosféru.

Jejich názor netolerovali

„Nebrali jsme to jako protest, ale rozloučení. Víme, že s městem se v tomto složení nedá jednat. Ale když vedení radnice zjistilo, že tu tento akt plánujeme, tak nám pohrozilo odvedením od policie,“ řekl u jednoho ze stromů Fejfar. Haladová pod opadanou korunou jednoho ze stromů pak mínila, že by jeden ze stromů přeci jenom mohl dál žít. „Ten jeden je mrtvý. Ale ne stářím, ale kvůli neprofesionálnímu zásahu stavební firmy. Druhý je však zdravý. Tak proč i ten musí k zemi? Podle mě je to však jen začátek konce dalších stromů,“ dodala žena a spolu s bývalým starostou se poté vydala k pódiu, kde zrovna řečnila starostka města Zuzana Jungwirthová. A v době, kdy z řečniště mluvila i tom, že náměstí by mělo sloužit nejen k setkávání lidí, ale také k vyjádření různých názorů, vytáhl Fejfar protestní nápis napsaný na kartonu a šel jej opřít o reprobednu na pódiu. Nápis si však nikdo nestačil přečíst. Při slovech o toleranci k jiným názorům totiž rychlým krokem přišel ke kartonu se vzkazem muž sympatizující s radnicí a roztrhal ho.

To, že vedení města nechce o lipách ani slyšet, se Deník přesvědčil na vlastní kůži. Poté, co redaktor starostku po slavnostním aktu požádal o vyjádření, chtěla nejdřív znát obsah rozhovoru. Když zjistila, že se má jednat právě o lipách, jen suše řekla, že se o tom nechce s nikým bavit a odešla i se sklenkou sektu do hloučku pozvaných hostů. Podle Fejfara je tak osud lip zpečetěn. „Rád bych to ještě zvrátil, ale opravdu se s tím vedením jednat nedá,“ dodal. Samotným stromům podle všeho zbývá jen pár dní života. Radnice je chce poslat k zemi v době vegetativního klidu. Tedy do jara.