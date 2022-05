Jeho nejvýraznější rolí z poslední doby byl part padlého kancléře Viléma Riegra ve filmovém debutu Václava Havla Odcházení z roku 2011, kterou si bývalý prezident splnil svůj režisérský sen. Havlovo Odcházení vznikalo právě v České Skalice. Tamější památkově chráněná Vila Čerych a její rozlehlé venkovní prostory se staly po dobu celých letních prázdnin roku 2010 jakousi „tajnou zónou“, ve které se pohybovali herci, kameramani a další lidé, jež měli s natáčením filmové verze původní dramatické hry co do činění.

Veřejnost ani novináři neměli do Vily Čerych přístup, celý areál dokonce hlídala bezpečnostní agentura. „Je to dohoda producenta s režisérem. Chtějí, aby natáčení proběhlo naprosto v klidu,“ řekla již na samém počátku natáčení Uljana Donátová, tisková mluvčí projektu.

Pro obyvatele města Česká Skalice a především pro provozovatele Vily Čerych, občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice, bylo celé natáčení velice významnou a hlavně neopakovatelnou událostí.

„Vůbec jsem se do Vily Čerych nedostal, ačkoliv jsem se o to pokoušel. Bezpečnostní agentura mě dovnitř nepustila a přes plot jsem lézt nechtěl. Pamatuji si, že právě přes plot byly nataženy maskovací sítě, takže do zahrady nebylo téměř vůbec vidět. Spatřil jsem tam jen jednoho z herců – právě Josefa Abrháma,“ zavzpomínal českoskalický kulturní referent Jan Holý.

Odcházení je příběhem dlouholetého kancléře, který o svou vysokou funkci přišel a neumí se s tím vyrovnat. I když se snaží to nedat najevo, v podstatě se mu zhroutil svět. „Je to příběh člověka, který má oslnivou kariéru a postupně se ocitne na nule,“ říkal představitel hlavní role Josef Abrhám, když v březnu 2011 přijel film představit do Náchoda. „Je to taková bilance a rekapitulace jeho života. A je to vlastně i takové postupné poznávání v jaké situaci se ocitá,“ dodal.

Josef Abrhám byl přesvědčen, že film „Odcházení“ má i další rozměr. „Myslím, že ,odcházení’, je pojem, který se týká každého, a to v různé míře. Odejdete z domu, odejdete z bytu, a nebo třeba na Moravu. A nebo i ze života, nakonec… To je vlastně taková nabídka k úvaze. Samozřejmě ten hlavní příběh je dominantní, ale věřím tomu, že si lidi v kině uvědomí, co je třeba už potkalo, nebo co je teprve čeká. To, je další rozměr filmu."