/FOTO/ Orchideje nejsou jen krásnými květinami z exotických oblastí tropů a subtropů, ale několik druhů jich roste i v našich podmínkách. Jedna taková lokalita je na úpatí Javořích hor v Heřmánkovicích na Broumovsku. Aby toto stanoviště nevymizelo z botanické mapy úplně, je pro to také potřeba něco udělat. Proto se na louce na konci vesnice o víkendu brzy ráno začnou brousit kosy a sekáči požnou louku s výskytem ohrožené orchideje vemeníku dvoulistého.

V Heřmánkovicích bude mít kosení orchideové louky premiéru. | Foto: Petra Kutalová

„Přistěhovali jsme se s manželem do Heřmánkovic před necelým rokem a při mapování okolí jsme zjistili, že je zde lokalita s výskytem vemeníku dvoulistého. Jelikož jezdíme kosit louky do Bílých Karpat, tak víme, že ruční kosení je pro orchidejové louky nejlepší a nejšetrnější činnost,“ říká Petra Kutalová s tím, že na pokosení louky a zachování a rozšíření vemeníku dvoulistého je nejvyšší čas. „Vloni jich tam kvetly desítky a letos v podstatě vůbec nic. Našli jsme asi jen dvě kvetoucí rostliny. Jelikož se louka dlouhé roky neudržovala, tak se na tom zřejmě podepsala mocnost stařiny. Ale netvrdím, že je to tím – nejsem odbornice. Třeba mají nějakou pauzu a příští rok to bude zase v pohodě,“ věří Petra Kutalová.

Její slova v podstatě potvrzuje i botanik regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) pro východní Čechy Jan Horník: „Co se týče orchidejí obecně, stává se a je to u nich normální, že mají mezisezónní výkyvy,“ nepovažuje za nic mimořádného, že jeden rok jich nakvete hodně a druhý rok velmi málo. „Vliv na to může mít průběh počasí v pro ně důležitém okamžiku, kdy se podzemní hlízy začínají aktivovat a pučí listy. V tu dobu potřebují mít optimální podmínky – určitou teplotu a hlavně dostatek vláhy. Pokud ta vláha není, tak sezónu prostě vynechají,“ vysvětluje.

Kosit může přijít kdokoliv, naučí se to

S pokosem orchidejové louky se začne v sobotu 15. července brzy ráno. „Pro kosení je samozřejmě ideální rosa, proto se v šest hodin sejdeme v Heřmánkovicích na otočce autobusu a odtud půjdeme na nedalekou louku. Počítáme s tím, že sekat budeme nejméně do osmi hodin,“ říká Petra Kutalová a dodává, že se bude pokračovat ve stejný čas i v neděli. Pokosenou trávu pak musí pohrabat a usušit.

Jelikož se jedná o první ročník kosení, organizátoři si netroufnou odhadovat, kolik sekáčů dorazí. „Zatím se přihlásilo asi pět, šest lidí a uvidíme,“ usmívá se Petra Kutalová a zdůrazňuje, že se zapojit mohou i ti, kdo nemají s kosou zkušenosti. „Já sice nejsem takovej kosák, abych učila další, ale budou zde zkušení sekáči, kteří umějí vysvětlit základy a principy kosení. Ale nepočítejte s tím, že za jedno dopoledne kosu ovládnete,“ říká a slibuje, že omezený počet kos bude i k zapůjčení na místě.

Vemeník dvoulistý Vemeník dvoulistý.Zdroj: Atlas rostlin.cz- roste ve světlých lesích a v křovinách, také na otevřených loukách, na půdách suchých až vlhkých. Kvete od května do července.



- je to vytrvalá bylina, 30–55 cm vysoká. Lodyha je přímá, dutá, listy většinou dva, vstřícné, široce oválné až podlouhlé, květy bílé, uspořádány v hroznu dlouhém max. 16 cm.



- vemeník dvoulistý roste v ČR roztroušeně. Je hodnocen jako ohrožený druh naší flóry, ve stejné kategorii chráněn i zákonem. Ohrožen je především v lučních společenstvech.



- květy v noci výrazně voní, lákají tak k opylení především noční motýly, kteří jsou schopni dostat se k nektaru obsaženém v ostruze svým dlouhým sosákem.