FOTO: V hronovském Jiráskově divadle šerpou pasovali prvňáky na školáky

Celkem 31 prvňáků, kteří zasednou do lavic dvou tříd Základní školy Hronov, zahájili svou cestu za vzděláním v Jiráskově divadle v Hronově, kde na ně čekalo slavnostní přivítání a uvedení do nové životní etapy. Školáky přivítal ředitel školy Petr Málek a popřál jim minimálně následujících devět úspěšných let.

Hronovští prvňáci zahájili svou cestu za vzděláním v Jiráskově divadle a po ošerpování usedli do svých tříd. | Foto: Jiří Mach

Následně všechny stuhou ošerpoval starosta města Petr Koleta, který je tímto pasoval na školáky. Po slavnostním uvítání se všichni přesunuli do svých tříd, kde se prvňáci seznámili se svou třídní učitelkou, ale především s novým prostředím, kde budou po devět let získávat nové vědomosti. Jiří Mach