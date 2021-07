"Zatím je to poměrně v klidu. Šli jsme do nejistoty, měli jsme trochu obavy, jak to bude vypadat. Netušili jsme, jestli přijde pět lidí nebo padesát," říkal krátce před 14. hodinou vedoucí lékař očkovacího místa Jiří Veselý. Přesto už před oficiálním spuštěním odcházelo z ordinace osm lidí, kteří se nemohli dočkat. "První neobjednaný pacient přijel už krátce po poledni," prozrazuje lékař, že kromě místních dorazil i starší pán z Trutnovska a dokonce i pár z Olomouce. "Jsme tu na dovolené, tak si dáme první dávku tady a druhou až se vrátíme domů," potvrdili, že není podmínkou, aby obě dávky lidé dostali ve stejné ordinaci.

Jiřího Veselého potěšilo, že pro vakcinaci dorazili i ti dříve narození. "Jsem rád, že na nabídku zareagovali i lidé, kteří teoreticky mohli být naočkovaní už dříve. Ale třeba nebyli přesvědčeni jestli jo nebo ne, a v té fázi váhání navíc viděli drobnou bariéru v registraci, protože nejsou s internetem kamarádi. Ale když v rozhlase slyšeli, že jim stačí přijet na polikliniku a tam už se to nějak pořeší, tak do toho šli," popisuje lékař, který v možnosti vakcinace bez objednání vidí příležitost pro ty, kteří by byli ochotni se očkovat, ale zatím se jim to zdálo komplikované s ohledem na internetové formuláře.

Možnosti využili i mladí lidé. "Je to v pohodě. Dozvěděl jsem se to ráno, tak jsem neváhal. Trochu jsem měl strach, že bude fronta, ale během 10, 15 minut jsem to měl z krku," pochvaluje si vytáhlý mladík.

V jaroměřské poliklinice našel Edumed pro očkování dostatečné zázemí. "Nebyl problém zajistit si pro jistotu ještě jednu čekárnu navíc, kdyby se zájemců nahrnulo hodně, tak aby se tu netísnili," říká Jiří Veselý, který vidí výhodu i v tom, že do Jaroměře to je například z Hradce Králové, Pardubic, Trutnova či Náchoda jen pár desítek minut jízdy. "Teď je nejdůležitější, aby ti lidé našli odhodlání si pro vakcinaci přijít," dívá se do záznamu prvního dne a krátce před 18. hodinou napočítá téměř padesát očkovaných. "Jsem spokojený, že to není ani málo ani extrémně moc. Zájemci chodili průběžně celé odpoledne, žádné fronty se netvořily," říká vedoucí lékař, který si všiml, že více než polovina zájemců si přišla pro druhou dávku. "Týkalo se to lidí, kteří se chystali odjet třeba na dovolenou a další termín měli později. Chtěli mít už za sebou i druhou dávku, tak toho využili," potvrzuje Jiří Veselý s tím, že lidé přijížděli z celého kraje.

Očkování v režimu neobjednaných probíhá ve všední dny od 14 do 18 hodin. Prozatím do konce července 2021. "Chtěli jsme dát prostor i pro ty, kdo chodí do práce. Až podle zájmu uvidíme, jestli nějaký čas přidáme nebo ubereme. To vyhodnotíme za dva, za tři dny," dodává Jiří Veselý a doplňuje, že registrovaní mají spektrům termínu daleko širší. "V maximálních dnech, což bylo třeba teď v pondělí a minulý týden v pátek, jsme očkovali až přes 500 lidí," upřesňuje, že od 8. dubna v Jaroměři bylo aplikováno více jak 20 000 dávek vakcíny.

Na příští týden se chystají s očkováním neregistrovaných i v Hradci Králové. „Hledáme vhodný prostor. A po vzoru Prahy by to opět mělo být velké obchodní centrum,“ zmínil krajský koordinátor očkování a někdejší senátor Jaroslav Malý. O konkrétním místě ale ještě rozhodnuto není. Předběžně by s tím souhlasili majitelé hradeckého OC Atrium. Očkovat by se zde mohlo začít od pondělí.