V Jaroměři lidé protestovali proti Babišovi

Jaroměř - Několik desítek lidí se v pondělí večer sešlo na náměstí v Jaroměři, aby tu vyjádřili nesouhlas se současným politickým děním.

V Jaroměři lidé protestovali proti BabišoviFoto: Bronislav Jaroš

Účastníkům akce dle jejich slov vadí především jednání čelních politiků na hraně Ústavy a vyzývají k jejímu dodržování. Nepřejí si také návrat komunistů do vlády. Vyčítají Andreji Babišovi, že legitimizuje KSČM coby nástupkyni totalitní státostrany, a nepřejí si, aby v čele země stál jako premiér trestně stíhaný člověk a spolupracovník STB.

„Češi nejsou zrovna ti, kteří by rádi projevovali na veřejnosti své názory. Ti, kteří by rádi hlasitě manifestovali. Teď, po 29 letech naší demokracie, ale opět cítíme nutnost vylézt z našich ulit a říct nahlas, že toho máme dost,“ říkají vinař Stanislav Rudolfský a sochař Petr Novák, kteří se podíleli na organizaci setkání.

Podle nich je to sice hnutí ANO, kdo má jako právoplatný vítěz voleb sestavovat vládu, sám Andrej Babiš by však měl ustoupit do pozadí. Takový požadavek vnímají vzhledem k uvedeným důvodům a kauzám jako legitimní.

„Chceme také ukázat, že to nejsou jen velká města, kde lidé stojí za demokracií a jsou ochotni se pro ni ozvat, jak se často říká. Ani mnohým občanům v Jaroměři, a jistě ani těm v dalších menších městech nebo obcích, nejsou demokratické ideje lhostejné,“ dodal Petr Novák.

Pokojný protest doprovázel zpěv ikonických písní jako Jednou budem dál nebo Náměšť. A nechyběla vzpomínka na rok 1989, kdy místní na stejném náměstí a ve stejném podloubí vítali konec totality a nástup demokracie. Nyní mají obavu, že jsou její principy opět v ohrožení.

Bronislav Jaroš