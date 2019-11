Dva ze tří diskusních panelů na téma Důvěra a porozumění už mají jak pozvaní hosté tak posluchači za sebou. Ve čtvrtek je dopoledne čeká další debatní panel (9 - 11.30 hod.: Jak si více důvěřovat a lépe porozumět) a odpolední komorní rozmluva (13.30 - 15.30: Důvěra a porozumění v sousedských vztazích a v komunitě).

„Chceme se na konferenci zabývat mj. otázkami, zda je důvěra základním předpokladem demokracie nebo jak posilovat důvěru v komunitě a v sousedských vztazích. Velkým tématem je pro nás i důvěra a porozumění v politice, a proto zveme bývalé i současné politiky. Vzhledem k 30. výročí sametové revoluce jsme se chtěli ohlédnout i za proměnami důvěry a porozumění ve společnosti v uplynulých třech dekádách,“ popisuje Hana Valentová z organizačního týmu konference.

Broumovské diskuse jsou každoroční konferencí, která otevírá důležitá témata naší společnosti. Koná se v broumovském klášteře, jenž býval odnepaměti centrem kultury a vzdělanosti, a i dnes inspiruje k zamyšlení, setkávání a zastavení.

Hlavní program konference pořadatelé rozdělili do tří diskusních panelů. Během dnešního dopoledne se v prvním panelu debatovalo o důvěře státu a institucím. Před chvílí v Dřevníku skončil druhý panel, v němž bývalý premiér Vladimír Špidla, senátor Martin Červíček, publicista Roman Joch a novinář Petr Fischer se ohlížejí za třemi desítkami let naší demokracie a rozmlouvají o proměnách důvěry a porozumění. Do Broumova přijela diskutovat také bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, břevnovsko-broumovský arciopat Petr Prokop Siostrzonek, spisovatelka Iva Pekárková, psychoterapeutka a signatářka Charty 77 Věra Roubalová Kostlánová, boromejka a pedagožka Angelika Pintířová, socioložka Markéta Sedláčková, historik Tomáš Petráček a dlouholetý ředitel Nadace Via Jiří Bárta.

Jiří Řezník