V makovici staré radnice v Náchodě je ode dneška i vzkaz z doby covidové

/FOTO/ V roce 2019 bylo na věži staré radnice zjištěno poškození měděné korouhvičky s makovicí, která byla 1. listopadu 2019, aby mohla být opravena. V makovici byly nalezeny historické dokumenty z předchozích oprav z let 1915 a 1984 zabalené pouze v alobalu.

V pondělí 14. června odpoledne byly historické i soudobé dokumenty zabaleny do vodě odpudivého materiálu a vloženy do celkem pěti měděných tubusů. Ty putovaly do makovice a ta následně na věž staré radnice. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

V pondělí odpoledne po 15. hodině byly na náchodské radnici za přítomnosti zástupců vedení města Náchoda a Státního okresního archivu Náchod historické i soudobé dokumenty (text o opravě věže radnice, o investičních akcích, o historii budovy, seznam zastupitelů, denní tisk, program městského divadla, propagační materiály města, plán města, sada poštovních známek, dokumenty k investičním akcím a soudobé bankovky a mince) zabaleny do voděodpudivého materiálu a vloženy do měděných tubusů. Ty byly následně utěsněny proti vodě a vloženy do makovice. Korouhvička s makovicí byla poté usazena zpět na věž staré radnice.