V Náchodě ocení nejlepší firmy a živnostníky, poprvé z celého kraje

Náchod - Slavnostním předáním cen v pěti kategoriích vyvrcholí ve čtvrtek 8. března od 19.00 hodin v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě akce Firma a živnostník Královéhradeckého kraje roku 2017, kterou pořádá Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje (KHK KHK) ve spolupráci s městem Náchod.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Ocenění budou udělena v kategoriích Živnostník, Obchodní společnost do 50 zaměstnanců, Obchodní společnost do 250 zaměstnanců, Obchodní společnost nad 250 zaměstnanců a Podnikatelka roku. „Akci pořádáme už potřetí, v tomto roce však budeme poprvé oceňovat firmy a podnikatele z celého Královéhradeckého kraje,“ říká Radek Jakubský, předseda KHK KHK, a vysvětluje: „První dva ročníky jsme organizovali pouze v rámci okresu Náchod, a protože byly úspěšné a získaná ocenění jsou podle ohlasů firem jednoznačně pozitivní motivací pro jejich další podnikání a rozvoj, zapojili jsme do třetího ročníku i čtyři zbývající oblasti, v nichž naše komora působí – Královéhradecko, Trutnovsko, Jičínsko a Rychnovsko. Věřím, že tímto ročníkem již zakládáme tradici a že tuto celokrajskou akci zopakujeme i v dalších letech.“ Samostatnými oceněními, která v rámci slavnostního večera poputují k vybraným firmám či podnikatelům, budou Cena starosty města Náchoda a Cena MONETA Money Bank.