„Dům je rozdělený na dvě samostatné bytové jednotky se třemi ložnicemi, společnou obytnou místností s kuchyňským koutem a sociální zázemím. Z hlavní společné chodby je přístup do místnosti pro personál, navazující technické místnosti a garáže. Z obývacího pokoje je bezbariérový přístup na venkovní terasu. Doufám, že se klienti budou v nových prostorách cítit dobře,“ popsal prostředí chráněného bydlení první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast investic.

Dům vyrostl v klidné lokalitě na okraji města.

„Tento projekt je součástí procesu transformace sociálních služeb. Cílem je přesunout klienty, kteří jsou schopni se o sebe postarat s menší mírou podpory, z velkých ústavních zařízení do běžného prostředí. Měli by si najít práci a naučit se vést domácnost. Později by se mohli zcela osamostatnit a chráněné bydlení opustit,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast sociálních věcí.

Administraci projektu, který získal dotaci 13,5 milionu korun z celkových 17,5 milionu, zajišťovalo Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI). .