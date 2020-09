V náchodském babyboxu našli zdravotníci čerstvě narozeného chlapečka

Zdravotníci náchodské nemocnice našli v sobotu 26. září ráno v babyboxu novorozeného chlapečka. Je to poprvé za jedenáct let od instalace babyboxu v nemocnici, kdy zařízení posloužilo svému účelu. Čerstvě narozeného a zdravě vypadajícího chlapečka, který byl zřejmě jen několik hodin po porodu, někdo odložil do náchodského babyboxu v 8 hodin a 15 minut.

Babybox byl v pátek 6. února jako první v Královéhradeckém kraji uveden do provozu na vnější zdi dětského oddělení Oblastní nemocnice v Náchodě. | Foto: DENÍK/Hynek Šnajdar