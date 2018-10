V nejmenší obci na Náchodsku se jména zastupitelů nemění

Libchyně - Jako jedna z prvních v republice měla hlasy sečtené Libchyně na Novoměstsku. V nejmenší obci Náchodska, kde žije 71 obyvatel, evidovala volební komise 56 voličů. Z nich dorazilo do jediného volebního okrsku na obecním úřadě 32, čímž "vyšroubovali" volební účast na 57,14%.

"Při komunálních volbách u nás bývá ta účast nejvyšší. Při těch parlamentních, prezidentských neřkuli do Evropského parlamentu tam je účast výrazně nižší. Z pozice voličů je to místní děnní zajímá nejvíce," všímá si členka volební komise, že prakticky všichni voliči vhodili do urny i senátní obálku. "Rozhodně si ale nemyslím, že na druhé kolo příští týden každý přijde. To rozhodně taková účast nebude," je přesvědčena.



Z šestičlenného Sdružení nezávislých kandidátů zvolili voliči pětici zastupitelů, kteří budou moci pokračovat v započaté práci - jejich jména se totiž nemění, neboť byli zastupiteli i v právě skončeném volebním období.



Jednou z těch, která dorazila k volební urně i Zdeňka Knytlová. "No bodejť, že chodím pravidelně k volbám," odpověděla bez zaváhání místní rodačka. "Vždyť jsem byla i tři volební období v zastupitelstvu," dodala.

Zkušenost z minulosti má i coby členka volební komise."Chodila jsem ráda, že jsem si tam trochu odpočala. Máme kousek pole a ještě v těhle letech na něm pracujeme," svěřila se 80letá volička.



Od zastupitelstva očekává, že budou pracovat jako dosud. "Někdy se mi taky něco malinko nelíbí, ale dělat se to musí. Jinak by nás třeba spolklo Nové Město…" zamyslela se, a dodala: "Nemusíme platit za komunální odpa, a kdyby nás spravovali jiní tak kdoví jak by to dopadlo."